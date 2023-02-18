ايدج الإماراتية تستحوذ على 70% من غرايد ون

استحوذت مجموعة “ايدج” على حصة نسبتها 70 بالمائة في شركة “غرايد ون” GRADEONE ومقرها أبوظبي.

وستنضم الشركة، التي تختص بتصنيع الألعاب النارية غير الفتاكة والذخيرة والمكونات المتعلقة بالدفاع وحلول التعبئة، فضلاً عن تجارة الدفاع، إلى قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج.

وجاء هذا الإعلان قبيل انعقاد معرض الدفاع الدولي “آيدكس” الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” في الفترة من 20 إلى 24 شباط / فبراير الحالي.

وباعتبارها واحدة من مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، فقد انتهزت ايدج الفرصة لتوسيع نطاق قدراتها في التصنيع الدفاعي والاتصالات والتجارة من خلال دمج شركة غرايد ون في المجموعة.

وبالإضافة إلى التجارة والخدمات الدفاعية، تتخصص “غرايد ون” في تقديم حلول مختلفة للقطاعات العسكرية والدفاعية، بما في ذلك الجيش والقوات الخاصة والبحرية والقوات الجوية وإنفاذ القانون وخدمات البحث والإنقاذ. كما توفر “غرايد ون” المعدات واللوازم والملحقات الخاصة بالرياضة والصيد.

وتعليقاً على عملية الاستحواذ، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج “تشهد ايدج نمواً سريعاً، ويزداد معه تركيزنا على تطوير التجارة الدفاعية. ويعدّ دمج غرايد ون في المجموعة قراراً مفيداً ومنطقياً لكلا الطرفين، حيث يسمح لـ ايدج بتحسين حلولها في المجال العسكري وخدمات السلامة على حد سواء. كما أنه يعزز استراتيجية ايدج المتعلقة بتطوير شراكات ناجحة وتوسيع قدراتنا الخاصة في سلسلة التوريد والتجارة على المدى الطويل. كما أن موثوقية غرايد ون المثبتة في المنطقة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات في البيئات الصعبة ستوفران فوائد ملموسة لـ ايدج والمستخدمين”.

وقال خليفة آل علي، المدير العام للمجموعة، “غرايد ون” “تفخر غرايد ون بأن تصبح عضوًا في ايدج، ونحن على ثقة بأن الانضمام للمجموعة سيوفر إمكانيات جديدة للتعاون متبادل المنفعة وسيساعدنا على تحسين قدراتنا. ويسعدنا أن نواصل المساهمة في تعزيز السلامة الإقليمية مع شركائنا المحليين والدوليين”.

يذكر أن “غرايد ون” تأسست عام 2004، ولديها شبكة دولية واسعة من الشراكات الوطيدة في قطاع الدفاع والأمن والإنقاذ، مما يسمح لها بتقديم حلول مبتكرة ومنظمة تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء كافة.