اهتمام دولي بسوق عقارات دبي

كشفت شركة تطوير عقاري مقرها دبي عن تزايد الاهتمام الدولي بسوق العقارات في الإمارة، وذلك بعد سلسلة من الجولات الترويجية التي أُجريت على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

عقدت شركة “أوبجكت 1″، التابعة لمجموعة TSZ العالمية، أكثر من 100 فعالية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا، كاشفةً عن اتجاهات دوافع المستثمرين وتحولات السوق في ظل استمرار نمو الإقبال العالمي على عقارات دبي.

أظهرت الجولات الترويجية أن عوامل اتخاذ القرار لدى المستثمرين شملت إمكانية تحقيق عائد استثماري، وخطط سداد مرنة، وجودة الأثاث، وسهولة الوصول إلى وسائل الراحة الحديثة وتكنولوجيا المنازل الذكية.

عقارات دبي تجذب مشترين دوليين. ولوحظ إقبال من مستثمرين من إيران وتركيا والهند، بالإضافة إلى مستثمرين من المناطق الناطقة بالفرنسية والألمانية. وبرزت أفريقيا كسوق استثماري يتميز بمستويات مشاركة عالية.

أظهرت بيانات “أوبجكت 1” أن معظم المستثمرين كانوا مدفوعين بتنويع محافظهم الاستثمارية، حيث تبدأ الالتزامات من 300,000 دولار أمريكي للشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم.

يختار المشترون لأول مرة في دبي عادةً وحدات الاستوديو، بينما أبدى الأفراد ذوو الثروات الكبيرة اهتمامًا بالوحدات السكنية الأكبر حجمًا ضمن مشاريع التطوير العقاري الفاخرة.

أظهر المشترون الدوليون اهتمامًا بالوحدات السكنية ذات التشطيبات الأوروبية، حيث أشار الكثيرون إلى الأجهزة المنزلية من العلامات التجارية الأوروبية كقيمة مضافة.

يعكس هذا تحولًا في نظرة المستثمرين إلى عقارات دبي، حيث أصبحت الجودة والتصميم والراحة بنفس أهمية الموقع والسعر.

بناءً على الرؤى التي جمعناها خلال جولاتنا الترويجية، نعمل حاليًا على تحسين استراتيجيتنا الدولية للعام المقبل. نخطط لزيادة تركيزنا على الأسواق التي أظهرت تفاعلًا قويًا، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للهند وسنغافورة والمملكة المتحدة. يدعم هذا النهج النتائج التي شهدناها حتى الآن، بما في ذلك زيادة بنسبة 220% في قيمة مبيعاتنا وزيادة بنسبة 140% في حجم المبيعات في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،” صرّح إسماعيل غاسانوف، رئيس تطوير الأعمال في أوبجكت 1.

أظهرت النتائج أن أمريكا الشمالية دخلت مؤخرًا قائمة أفضل عشرة أسواق عالمية لشركة أوبجكت 1، مدفوعةً بتحول رأس المال الخارجي من الولايات المتحدة وكندا نحو وجهات دولية عالية النمو.

تعزو أوبجكت 1 جزءًا كبيرًا من نجاحها الدولي إلى تعاونها مع وكالات العقارات وخبراء السوق المحليين.

مكّنت هذه الشراكات الشركة من تكييف نطاق وصولها بما يتناسب مع توقعات المستثمرين الإقليميين، مما أدى إلى تفاعل ونتائج أفضل للفعاليات.

في المستقبل، تخطط “أوبجكت 1” لمواصلة توسعها الدولي من خلال مرحلة جديدة من الجولات الترويجية، وفعاليات المستثمرين الأفراد، والحملات التسويقية المخصصة للسوق. وتظل الشركة ملتزمة بمهمتها الأساسية المتمثلة في تطوير مجتمعات سكنية عالية الجودة وجاهزة للمستقبل، تحقق قيمة طويلة الأجل لكل من السكان والمستثمرين، وتساهم في بناء المرحلة التالية من المشهد العقاري في دبي.