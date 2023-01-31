انهيار مزعوم لفندق في مكة المكرمة يحتل أعلى التريندات

روجت بعض منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية لانهيار فندق في مكة المكرمة بالقرب من برج الساعة ويتكون من 15 طابقاً، وسرعان ما انهارت مصداقية هذه التغريدات بعدما تبيّنَ أن الفيديو ليس جديداً بل يعود إلى عام 2015.

واحتلت الصور ومقطع فيديو للحادثة ذاتها أعلى تريندات السوشيال في المملكة العربية السعودية، حيث ظهر الفندق لحظة انهياره.

ويتضمن المنشور ثلاث صور تظهر انهيار جزء من مبنى ضخمٍ مخلفا غبارا كثيفا. وجاء في التعليق المرافق “انهيار فندق مكوّن من 15 طابقاً في مكة المكرمة، سلّم يا رب”، ما يوحي أن الصور توثق انهياراً حديثاً.

إلا أنّ البحث عبر صفحة تقصي صحة الأخبار لوكالة فرانس برس يظهر أن هذه الصور منشورة في مواقع إخباريّة عدّة عام 2015، مع تعليقات تشير إلى أنّها تظهر هدم مبنى في مكّة المكرّمة، ما ينفي ما جاء في المنشورات المتداولة.

وقد ندّد عدد من المعلّقين على المنشور المتداول باستخدام هذه الصور في إطارٍ مضلّل وإثارة القلق، موضحين أنّ عمليّة الهدم أتت في سياق أعمال توسعة الحرم المكّي.

ويمكن العثور أيضاً على فيديو يظهر لحظة سقوط المبنى، منشوراً في آب / أغسطس 2015.