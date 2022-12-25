انهيار مدرج حسن مصطفى: 27 مصابا من مشجعي الأهلي والاتحاد.. معلومات عن الصالة التي شهدت كأس العالم لليد

أعلنت وزارة الصحة المصرية، إصابة 27 من المشجعين الحاضرين لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في كأس السوبر لكرة السلة، جراء انهيار جزء من مدرجات الصالة التي أقيمت بها المباراة.

وتوقفت المباراة نتيجة الحادث، وكانت نتيجتها وقت سقوط المدرج 67 – 45 لصالح الاتحاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

? لحظات بعد سقوط جزء من مدرج جماهير الاتحاد في صالة حسن مصطفى



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وشارك اللاعبون في إغاثة الجماهير، ورفضوا استكمال المباراة، وحضرت سيارات الإسعاف لإغاثة المصابين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، في بيان، إن الحصر المبدئي للحادث يشير إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور ونزيف، موضحا أن معظم هذه الإصابات “غير مهددة للحياة”.

وكان ضمن المصابين عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، الشهير على السوشيال ميديا، حسبما نقل موقع القاهرة 24، الذي نشر صورة له وهو مصاب بعد أن نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

صالة حسن مصطفى الموجودة بمدينة السادس من أكتوبر، غربي القاهرة، والمعروفة أيضا بـ الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر، أو مجمع حسن مصطفى للألعاب الجماعية، كانت قد استضافت بطولة العالم لكرة اليد للرجال في 2021، بعد أن اكتمل بناءها في نفس العام، وأوليت عناية شديدة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي كان يتفقد سير العمل بها بنفسه، حسبما تداولت مواقع صحفية مصرية.

مجمع حسن مصطفى للألعاب الجماعية، أقيم على مساحة تبلغ 30 ألف متر مربع، تكلف إنشاؤه حوالي 1.5 مليار جنيه، واستغرق العمل به نحو 18 عشر شهرًا، وافتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس 2022، بعد أن كان قد استقبل بطولة كأس العالم لكرة اليد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية منها موقع جريدة فيتو.