انهيار مبنى في حلب يودي بحياة 16 مدنياً سورياً

لقي 16 مواطناً سورياً مصرعهم صباح أمس الأحد إثر انهيار مبنى سكني متصدع مؤلف من خمسة طوابق في منطقة الشيخ مقصود في مدينة حلب شمال البلاد.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلاً عن مصدر في محافظة حلب، أمس الأحد، إن الفرق الطبية والدفاع المدني قامت حتى الآن بانتشال 16 جثة، وأربعة مصابين، وما زالت عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين مستمرة.

وأكد المصدر أن سبب الانهيار هو تسرب المياه إلى أساسات المبنى الذي كان يضم سبع عائلات.

وجميع الضحايا في المبنى المنهار هم من نازحي منطقة عفرين في ريف حلب الغربي.

ودفعت أزمة النزوح الناتجة عن النزاع المستمر في سوريا منذ العام 2011 إلى لجوء مئات الآلاف من النازحين من الأرياف إلى مبان متضررة أو شبه مدمرة أو تفتقر للبنى التحتية والخدمات الأساسية في المدن.

وكانت أحياء حلب الشرقية قد شهدت عدة انهيارات لمبانٍ من قبل، لا سيما تلك التي تضررت نتيجة القصف الذي طالها على مدى سنوات.

ففي سبتمبر/أيلول 2022، توفي 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال، جراء انهيار مبنى مؤلف من خمسة طوابق في حلب، بسبب ضعف أساساته.

وفي أغسطس/آب 2020، توفي أربعة مدنيين نتيجة انهيار مبنى سكني في حي الصالحين شرقي حلب.

وفي فبراير/شباط 2019، توفي 11 شخصاً في انهيار مبنى بحي صلاح الدين شرقي حلب.