ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الإثنين ، أن زلزالا بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب تركيا. يبلغ عمق الزلزال 24.1 كيلومترًا (14.9 ميلًا) ، ويقع على بعد 23 كيلومترًا (14.2 ميلًا) شرق نورداجي بمقاطعة غازي عنتاب ، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن السكان شعروا بهزات ارتدادية قوية في وسط تركيا ، حيث ضرب زلزال آخر بقوة 6.7 درجة على عمق 9.9 كيلومتر بعد حوالي 11 دقيقة من الزلزال الأول. ونشرت على تويتر لقطات تظهرا دمارا لحق بمباني في ديار بكر ومناطق أخرى.

هزات في مناطق متعددة

ونقلت وكالة الأناضول عن موقع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) ، وقع الزلزال في الساعة 4.17 صباحًا في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش. وأكد وزير الداخلية صويلو بأن :”كل الفرقنا في حالة تأهب للمساعدة في عمليات الإنقاذ”، فيما وقع الزلزال بقوة 7.4 درجة على عمق 7 كيلومترات،وبلغت قوة الزلزال و 6.5 في غازي عنتاب.

من ناحية أخرى ، أفادت إدارة الكوارث والطوارئ عن وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة في الساعة 04:26 ، كان مركزه منطقة نورداجي في غازي عنتاب.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، إن كهرمان مرعش هاطاي وعثمانية، أكثر المدن تضررا من الزلزال.

وأكد رئيس بلدية شانلي أورفا، أن خمسة لقوا حتفهم، كما انهار 16 مبنى بعد الزلزال.

Here are the first images from Türkiye's Kahramanmaras province where a 7.4-magnitude earthquake struck earlier pic.twitter.com/9ahR2lzTQZ — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 6, 2023

ارتدادات الزلزال في دول عربية

وقال شهود عيان في حمص وسط سوريا إن هزة أرضية أثارت الرعب بين السكان في المدينة التي تقع وسط سوريا، فيما نقلت وكالات الأنباء عن شهود عيان ، إن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت. وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن سكان دمشق واللاذقية في سوريا شعروا بهزات قوية. وقال موقع “القاهرة 24” المصري إن مصر تعرضت لزلزال شعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

أما والي مدينة عثمانية فأكد مقتل 5 أشخاص، وانهيار 35 مبنى.