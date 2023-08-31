ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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فيديو.. انهيار سقف جامعة في السعودية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
انهيار سقف جامعة في السعودية

نشر الميدان التعليمي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقا”، فيديو يحبس الانفاس لانهيار سقف جامعة في السعودية.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، أمس الأربعاء، بانهيار سقف صالة انتظار الطالبات في جامعة جازان.

وقد وجه نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، بتشكيل لجنة لرفع تقرير عاجل عن الحادث.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة جازان، أن فرق الصيانة باشرت عصر الأربعاء اصلاح الأضرار التي لحقت بالسقف المستعار لصالة انتظار الطالبات بالمجمع الأكاديمي بمحلية، دون وقوع أي إصابات، والناتجة عن العاصفة المطرية التي شهدتها المنطقة.

وبدورها أفادت إمارة منطقة جازان أن نائب أمير جازان تابع تداعيات الحالة المطرية والتقلبات الجوية. وفقا للعربية.

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