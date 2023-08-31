انهيار سقف جامعة في السعودية

نشر الميدان التعليمي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقا”، فيديو يحبس الانفاس لانهيار سقف جامعة في السعودية.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، أمس الأربعاء، بانهيار سقف صالة انتظار الطالبات في جامعة جازان.

فيديو عاجل:



نائب أمير جازان يوجه بالتحقيق في سقوط سقف صالة انتظار الطالبات في جامعة جازان. pic.twitter.com/7yPsdZ0EPZ — الميدان التعليمي (@almaydanedu) August 30, 2023

وقد وجه نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، بتشكيل لجنة لرفع تقرير عاجل عن الحادث.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة جازان، أن فرق الصيانة باشرت عصر الأربعاء اصلاح الأضرار التي لحقت بالسقف المستعار لصالة انتظار الطالبات بالمجمع الأكاديمي بمحلية، دون وقوع أي إصابات، والناتجة عن العاصفة المطرية التي شهدتها المنطقة.

وبدورها أفادت إمارة منطقة جازان أن نائب أمير جازان تابع تداعيات الحالة المطرية والتقلبات الجوية. وفقا للعربية.