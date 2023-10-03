انهيار سعر الجنيه السوداني لأدنى مستوى في التاريخ.. ماذا يحدث؟

تراجع سعر صرف الجنيه السوداني، مقابل الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إلى أدني مستوى بتاريخ العملة السودانية منذ استقلال البلاد عام 1956.

وسجلت العملة الأمريكية ارتفاعًا غير مسبوق مقابل الجنيه السوداني خلال تعاملات الساعات القليلة الماضية، حيث تجاوزت حاجز الـ 900 جنيه في السوق السوداء.

ووصل سعر الدولار خلال بداية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 910 جنيهات للشراء، و915 جنيه للبيع، مقابل 830 جنيه للشراء و845 جنيه للبيع في تعاملات الأحد السابق له بالسوق السوداء، قبل أن يعود لحدود 802 إلى 710 من جديد.

ويتراوح سعر صرف الجنيه السوداني، مقابل الدولار الأمريكي، حول مستوى 700 جنيه للدولار الواحد في بعض المصارف المحلية، وهي تقوم بشراء الدولار فقط، ولا تبيعه، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

وبسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها الخرطوم، أعلن البنك المركزي السوداني قبل نحو 3 أشهر عن نقل أنشطته إلى مدينة بورتسودان في شرق البلاد؛ لكن مراقبين شككوا في جدوى الخطوة بسبب مشاكل تقنية وعملياتية عديدة نجمت عن الأضرار التي لحقت بالقطاع المصرفي بشكل عام والبنك المركزي على وجه الخصوص.

وبرر تاجر عملة الانخفاض المتواصل لقيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة بوجود طلب كبير على الدولار لتغطية مصروفات حكومية، ولسداد نفقات طباعة محتملة للعملة في الخارج في ظل عدم قدرة البنك المركزي على الوصول إلى النقد الموجود داخل خزائنه، وفي مطابع صك العملة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ الأيام الأولى من اندلاع الحرب.

أسباب انهيار الجنيه السوداني

وبحسب مصادر مصرفية سودانية، يعود سبب هذا التفاوت الكبير في سعر صرف الدولار بين البنوك، والسوق الموازية، إلى لجوء التجار والمستوردين، إلى الأخير لتلبية حاجاتهم من العملة الصعبة، بعد توقف البنك المركزي عن توفير النقد الأجنبي للبنوك، ما يزيد من ضغط الطلب على الدولار ويؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني.

ومنذ بداية الأحداث المسلحة في السودان تراجعت قيمة الجنيه بنسبة 55.17%، ففي منتصف أبريل الماضي، كان الدولار يعادل حوالي 580 جنيهاً، وأثر هذا الارتفاع بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية.

ويعبر خبراء اقتصاديون عن تخوفهم من استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في ظل استمرار المواجهات المسلحة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والتي اندلعت منذ أبريل الماضي.

بيد أن الوضع الاقتصادي في السودان يشهد حالة من عدم اليقين بسبب تصاعد الأزمات الداخلية، وتجدد المعارك، مما يجعل التنبؤ بمستقبل الاقتصاد والعملة صعبًا للغاية.

أرقام أممية محبطة للاقتصاد السوداني

ويواجه الاقتصاد السوداني أزمة وغموضا على كافة الأصعدة على خلفية استمرار الأزمات داخل البلاد، وسط ارتفاع مستويات التضخم لمستويات غير مسبوقة.

وتراجع الاقتصاد السوداني بنسبة تجاوزت 40% جراء النزاع الذي أكمل الشهر السادس، حيث قال تقرير للأمم المتحدة إن النشاط الاقتصادي تعطل وتعرضت القدرات الإنتاجية للخطر، وتوقفت عجلة الإنتاج، والأنشطة بالكامل، ما أدى لبطالة جماعية.

وقال التقرير إن المؤسسات العامة، بما في ذلك فرع بنك السودان المركزي في الخرطوم، تعرضت للنهب والتدمير الذي طال فروع البنوك التجارية مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة، وتآكل الثقة في النظام المصرفي.

وأشار التقرير للنقص الحاد في الأغذية، وارتفاع الأسعار وتضاعف أسعار الخبز، والدقيق، والسكر، والزيت لأكثر من مرة.

وتقدر الأمم المتحدة عدد السودانيين الفارين إلى دول الجوار بنحو 1.2 مليونا، اضطر معظمهم إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس والجامعات في البلدان التي فروا إليها.

وذكرت تقرير أممية أن نحو 20 مليون سوداني يمثلون 42% من السكان يعانون من الجوع، خلافا لنحو 6 ملايين شخص على حافة المجاعة.

وتواجه الحكومة السودانية، صعوبات كبيرة في تأمين ما يكفي من العملة الأجنبية لتغطية استيراد المواد، والخدمات الضرورية للشعب، وكذلك لسداد ديونها المتراكمة.

ويعاني السودان من عجز كبير في الموازنة، وضعف في سياسات البنك المركزي، وفقدان للثقة بالحكومة، وتدهور في الأحوال الأمنية والسياسية.

ويحتاج السودان إلى إصلاحات جذرية في نظام سعر الصرف، وإلى دعم دولي عاجل لإنقاذ اقتصادها من الانهيار.