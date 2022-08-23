انهيار الجزء الشمالي لصوامع الحبوب في مرفأ بيروت والبيئة تحذر من الغبار المتطاير

انهار الجزء الشمالي لبقايا صوامع الحبوب في مرفأ بيروت صباح اليوم الثلاثاء، والتي تسمى بـ”الشاهد الصامت” باعتبارها رمزاً يشهد على حجم الدمار الذى لحق بالمرفأ جراء الانفجار الهائل الذي شهده المرفأ في 4 آب / أغسطس عام 2020 وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة قرابة 6000 آخرين وتشريد مئات الآلاف.

وأحدث الانهيار كمية كبيرة من الغبار المتطاير، والذي حذرت منه وزارتا البيئة والصحة في لبنان في وقت سابق، حيث نشرت إرشادات للتعامل معه للمقيمين على بعد يصل إلى 1500 متر من المرفأ، وذلك بسبب احتمالية وجود فطريات في الغبار نتيجة تعفن الحبوب الموجودة بالصوامع منذ انفجار الميناء والاشتعال المستمر للنيران فيها بسبب العوامل البيئية وانبعاث الغازات المحفزة للاشتعال.

وظل الجزء الجنوبي من الصوامع دون تأثير، حيث تبحث الحكومة الحفاظ عليه وترميمه تلبية لمطالب أهالي ضحايا الانفجار ليظل معبراً عن حجم الدمار الذي لحق بالمرفأ جراء الانفجار.

وسقط أمس جزء من الصوامع الشمالية، كما انهارت أجزاء سابقة من الصوامع على مدار الشهرين الماضيين.

وأوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أن “الغبار الذي سببه انهيار صوامع المرفأ انسحب بإتجاه البحر لحسن الحظ”. وقال: “تنصح الوزارة كل شخص قريب من المرفأ بارتداء الكمامة للوقاية من احتمال تأثرهم من انتشار الفطريات”.

وأشار الى ان “فحص الهواء سيتم بعد قليل، من قبل سرية الوقاية من أسلحة الدمار الشامل في الجيش ومختبرات البيئة في الجامعة الأميركية، وخطواتنا الان ازالة الركام بعد هذا الإنهيار ومعالجة الردميات والحبوب وهذا يمنع اسباب الحريق، واصبح بإمكان الدفاع المدني الإقتراب والسيطرة على الحريق الان”.

ولفت الى أن “التوجه لتدعيم القسم الجنوبي الذي لا يزال صامدا حتى الان بعد استشارة المهندسين والدراسات الفنية وتحديد الكلفة المالية”.

ويعقد الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه والاقتصاد والتجارة اّمين ناصر والبيئة ناصر ياسين اجتماعاً طارئاً عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في وزارة الاشغال العامة والنقل، للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها بعد انهيار الجزء الشمالي من الإهراءات في مرفأ بيروت صباح اليوم.