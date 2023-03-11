انهيار إس في بي، البنك 16 بين أكبر البنوك الأمريكية، يطلق موجة بيع لأسهم البنوك

سرى الذعر لدى زبائن شركة «إس في بي فاينانشل غروب -يحتل المرتبة 16 بين أكبر بنوك أمريكا- الأربعاء الماضى وهي الشركة الأم لبنك وادي السيليكون SVB مع إصدارها لأسهم بقيمة 2.25 مليار دولار لتعزيز مركزها الرأسمالي وزيادة سيولتها، بعد خسارة كبيرة في محفظتها الاستثمارية، اندفاع الزبائن للسحب أدى إلى انهيار البنك وأزمة كبيرة في القطاع المصرفي العالمي هوت بأسهم وول ستريت الجمعة.

أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ عام 2008

Proud to be on @Forbes' annual ranking of America's Best Banks for the 5th straight year and to have also been named to the publication's inaugural Financial All-Stars list.



? https://t.co/rEmfOSTT4f pic.twitter.com/NFWlPJUbh5 — SVB (@SVB_Financial) March 6, 2023

وذكرت رويترز أن الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا يوم الجمعة أغلقت مجموعة (إس.في.بي) المالية، وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية، وتحركت سريعا لحماية المودعين في البنك الذي يركز أنشطته على الشركات الناشئة.

وأفاد بيان بأن الجهة التنظيمية أسندت الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع التي ستتصرف في أصوله.

وقالت المؤسسة إن بنك وادي السيليكون، وهو الاسم الذي تستخدمه مجموعة (إس.في.بي) في أنشطتها، هو أول كيان تؤمن عليه يسقط هذا العام. وكان آخر كيان تم إغلاقه من تلك التي تؤمن عليها المؤسسة هو (ألمينا ستيت بنك) في كانساس في 23 أكتوبر تشرين الأول 2020.

وأضاف البيان أن من المقرر إعادة فتح المكتب الرئيسي وجميع فروع بنك وادي السيليكون في 13 مارس آذار، وسيتمكن جميع أصحاب الودائع المؤمن عليها من الوصول بشكل كامل إلى ودائعهم في موعد أقصاه صباح يوم الاثنين.

(بلومبرغ)

وكان العاملون في قطاع التكنولوجيا الذين تعتمد رواتبهم على البنك قلقين بشأن الحصول على رواتبهم اليوم. وفي أحد فروع (إس.في.بي) بسان فرانسيسكو، كانت هناك لافتة معلقة تخبر العملاء بالاتصال برقم هاتف مجاني.

وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع ‏FDIC‏ في إعلانها إن المودعين المؤمن عليهم سيكون لهم حق الوصول إلى ‏ودائعهم في موعد لا يتجاوز صباح الاثنين، وسوف يتم أيضاً إعادة فتح المكاتب ‏الفرعية لـ ‏SVB‏ في ذلك الوقت تحت سيطرة الجهات التنظيمية.‏

ما يقرب من 87 ٪ من ودائع بنك إس.في.بي (بنك وادي السيليكون) كانت غير مؤمنة اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، وفقًا لتقريره السنوي. وقالت مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية FDIC إن المودعين غير المؤمن عليهم سيحصلون على توزيعات أرباح مقدما في غضون الأسبوع المقبل وشهادة حراسة للباقي من أموالهم غير المؤمنة. يمكن أن تسدد مدفوعات أرباح مستقبلية لأنها تبيع أصول بنك وادي السيليكون.

وتولت مصرف سيليكون فالي (إس في بي)، الذي يلبّي بشكل كبير طلبات الشركات الناشئة، ولا سيما شركات التكنولوجيا وعلوم الحياة المدعومة من المشاريع في الولايات المتحدة.

وتم إجبار شركة «إس في بي فاينانشل غروب» على بيع أوراقها المالية، الأربعاء، حيث تخلت عن ممتلكات بقيمة 21 مليار دولار بعدما تكبدت 1.8 مليار دولار، بينما جمعت 500 مليون دولار من شركة جنرال أتلانتيك، وفقاً لتحديث مالي.

وقالت الشركة في رسالة من الرئيس التنفيذي جريج بيكر، الأربعاء: «إنها باعت جميع أوراقها المالية المتاحة للبيع وتهدف إلى جمع 2.25 مليار دولار من خلال الأسهم العادية والأسهم الممتازة القابلة للتحويل».

تراجعت أسهم البنك الأمريكي بنسبة بلغت 60 فى المائة، في تداولات الامس ، كما أنه تراجع بنحو 45 فى المائة اليوم في تعاملات ما قبل فتح السوق.