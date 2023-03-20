انهيار أسهم كريدي سويس 65% رغم صفقة الإنقاذ

تراجعت أسهم “كريدي سويس” بنسبة 65% خلال التعاملات اليوم الاثنين بعدما وافق البنك السويسري على الاستحواذ عليه من قبل منافسه “يو بي اس” لقاء 3 مليارات فرنك سويسري (3,2 مليار دولار).

ويعكس الانخفاض في أسهم بنك “كريدي سويس” في الغالب خصماً قدره 59% اتفق على الحصول عليه في الصفقة بقيمة مبدئية بقيمة 3 مليارات فرنك، لكنه يعكس أيضاً انخفاض أسهم “يو بي اس” بنسبة 14% بعد الإعلان عن الصفقة.

واستحوذ بنك “يو بي اس” الأكبر في سويسرا الأحد على منافسه “كريدي سويس” الذي يواجه أزمة خطيرة، بعد مفاوضات شاقة، في حين أعلنت الحكومة توفير ضمانات كبرى أملا بتجنّب أزمة حادة وباستعادة “ثقة” المستثمرين في العالم أجمع.

ومن الخزانة الأميركية إلى المصرف المركزي الأوروبي، سارعت جهات عدّة إلى الترحيب بالخطوة خشية حصول اضطرابات جديدة في الأسواق التي أضعفها إفلاس “سيليكون فالي بنك” في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر البنوك يورو ستوكس بنسبة 3.92%.

ومن بين المخاوف التي نشأت عن الصفقة أن الحكومة السويسرية قامت بتخفيض قيمة ما يسمى سندات AT1 إلى الصفر. وكانت هذه السندات، التي تسمى أيضاً السندات الطارئة القابلة للتحويل أو CoCos، مصدراً رئيسياً للتمويل للبنوك الأوروبية.

وسجلت أبرز أسواق المال الأوروبية وأسهم القطاع المصرفي تراجعاً عند بدء جلسات التداول الاثنين رغم صفقة الاستحواذ على مصرف كريدي سويس الهادفة الى تجنب أزمة جديدة في القطاع المصرفي العالمي.

وتراجع أبرز مؤشر في بورصة لندن بنسبة 1,1% ليصل الى 7,258,31 نقطة. وفي منطقة اليورو تراجع مؤشر بورصة فرانكفورت 1,0% ليصل الى 14,617,00 نقطة ومؤشر بورصة باريس بنسبة 0,8% الى 6,868,51.

وسجل بنك “بي ان بي باريبا” تراجعا بنسبة 8% ودويتشه بنك بنسبة 5%.