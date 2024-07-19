انقطاع خدمة مايكروسوفت ينشر الفوضى في جميع أنحاء العالم من المطارات وحتى محطات التلفزيون

تسبب انقطاع الخدمة الشامل لدى شركة مايكروسوفت وأداة للأمن السيبراني، في إحداث حالة من الفوضى في جميع أنحاء العالم – مما أدى إلى توقف الرحلات الجوية وتعطيل المستشفيات والمطارات والبنوك والبورصات والقنوات التلفزيونية بحسب بي بي سي.

ونقلت رويترز أن شركات الطيران الأمريكية الكبرى بما في ذلك الخطوط الجوية الأمريكية، ودلتا إيرلاينز

، ويونايتد إيرلاينز ، أصدرت أوامر بإيقاف الرحلات صباح يوم الجمعة مستشهدة بمشكلات في الاتصال، بعد أقل من ساعة من حل شركة مايكروسوفت لانقطاع خدماتها السحابية الذي أثر على العديد من شركات الطيران منخفضة التكلفة. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الدعوة إلى منع الرحلات الجوية من الإقلاع مرتبطة بانقطاع خدمات مايكروسوفت السحابية السابق. وبصرف النظر عن الخطوط الجوية الأمريكية ودلتا، أوقفت الخطوط الجوية المتحدة وأليجانت إير أيضًا رحلاتها.

وتسبب الخلل الفني في إغلاق مفاجئ لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز ، مما دفع لوحات المغادرة إلى الإغلاق فجأة في المطارات بما في ذلك مطاري جاتويك وإدنبرة في أحد أكثر الأيام ازدحامًا للطيران العالمي منذ جائحة كوفيد. وأبلغت أكبر شركة قطارات في بريطانيا الركاب بتوقع تأخيرات بسبب “مشكلات تكنولوجيا المعلومات المنتشرة”، وحذرت ريان إير وويز إير من “اضطراب” ووصف موظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية تسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر في العمل للعثور على معظم الأنظمة غير السريرية معطلة، كما نشر العديد من المسافرين في الهند والولايات المتحدة وكندا تعطل أنظمة المطار وتأثر رحلاتهم بسبب العطل.

وزعمت شركة مايكروسوفت في وقت مبكر اليوم الجمعة إنه تم حل مشكلة انقطاع خدماتها السحابية في منطقة وسط الولايات المتحدة بعد أن أدى إلى تعليق وإلغاء العديد من الرحلات الجوية، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأكدت شركة مايكروسوفت لاحقا أنها تتحقق من”مشكلة” في تطبيقاتها مثل أوفيس 365 وأنظمة تشغيلها وقالت إن المستخدمين يجب أن يتوقعوا “تدهور الخدمة”. وأقرت شركة الأمن السيبراني والخدمات السحابية الأمريكية كراود سترايك CrowdStrike بأنها مسؤولة عن الخطأ بسبب برنامجها CrowdStrike Falcon Sensor، حيث ذكرت على موقعها على الإنترنت أنها “تعمل على حل المشكلة”. يعد ويندوز نظام التشغيل الأكثر استخدامًا في العالم، مما يعني أن الانقطاع يؤثر على كل جزء تقريبًا من الاقتصاد العالمي.