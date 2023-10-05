القاهرة الجديدة.. انقطاع مياه الشرب بسبب مقاول التشغيل

قال جهاز تنمية القاهرة الجديدة، إن انقطاع المياه، بسبب قيام مقاول التشغيل والصيانة لمنظومة مياه الشرب التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح تسريب المياه المفاجئ بغرفة محابس المياه بمنطقة القطامية على طريق السخنة القديم.

وأشار الجهاز، عبر صفحته على فيسبوك إلى أنه طبقا لما ورد إليه من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والقائم على أعمال الإصلاح، فإنه جارٍ التجهيز للبدء في اللحام خارج الغرفة، لحين استخراج القطع القديمة من داخل الغرفة.

وقال الجهاز: “متابعة من المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس الجهاز لمجموعة عمل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي القائمة على إصلاح العطل القائم بوصلة الحائط بخط المياه قطر 2200مم خارج رافع (3) لمياه الشرب… وجارى استكمال أعمال الإصلاح من قبل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب، وسنوافي حضراتكم بالجديد في حينه”.

مناطق انقطاع المياه في القاهرة الجديدة

وشملت المناطق المتأثرة قائمة تضم الرحاب 2 – دار مصر القرنفل ومنطقة القرنفل- الأيقونة بالتجمع الأول – دار مصر – سكن مصر- جنة بالأندلس ومنطقة الأندلس- والمنطقة الصناعية – أبو الهول “جاردينيا” وامتداد النرجس بالتجمع الثالث- الامتداد الجنوبي للمستثمرين الجنوبية- منطقة النرجس فيلات وعمارات -خدمات النرجس – المستثمرين الجنوبية – المستثمرين الشمالية- القطاع الثاني- الثالث- الرابع – مركز المدينة – منطقة اللوتس – الجامعة الأمريكية منطقة لروا – شرق اللوتس بالتجمع الخامس – منطقة الامتداد الشرقي كلها بما فيها منطقة التمر حنه وبيت الوطن ومدينتي.