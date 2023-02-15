فادي طنّوس by فادي طنّوس

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انقاذ سيدة بعد 222 من الزلزال المدمر

نجحت فرق البحث والانقاذ بانتشال سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مرور 222 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
انقاذ

نجحت فرق البحث والانقاذ بانتشال سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مرور 222 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

ورصدت فرق البحث والانقاذ القادمة من بورصة صوتًا من تحت أنقاض أحد المباني في حي “خير الله” بقضاء “أونإيكي شباط” في الولاية.

ووفقاً لوكالة الأناضول تمكنت فرق الانقاذ من اخراج السيدة من تحت أنقاض شقتها بعد انهيار المبنى عليها قبل أكثر من أسبوع بفعل الزلزال، وقد تمّ نقل المرأة فور انتشالها إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأسفر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا عن مقتل أكثر من 42 ألف شخص في البلدين.

وتجاوز عدد القتلى في تركيا 37 ألف شخص في إحصاءات غير رسمية مقابل قرابة 5 آلاف في سوريا.

وفجر 6 شباط/فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت شدة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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