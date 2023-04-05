خطوبة الملياردير روبرت مردوخ (92 عاماً)، الخامسة لم تدم طويلا على آن ليسلي سميث التي تبلغ 66 سنة وكانت تعمل سابقاً في مجال صحة الأسنان، إذ تم الإعلان عن الغاء خطط الزواج التي كانت مقررة هذا الصيف بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

مردوخ وسميث التقيا في أيلول/سبتمبر الفائت في أحد كروم روبرت مردوخ في كاليفورنيا، بعد شهر من طلاقه رسمياً.

وكان روبرت مردوخ قدم خاتم الخطوبة إلى آن ليزلي سميث ، وهي خبيرة صحة أسنان سابقة تبلغ من العمر 66 عامًا والتي التقى بها العام الماضي في كرمه في قسم بيل إير في لوس أنجلوس. بعد أكثر من أسبوعين بقليل ، تم إلغاء حفل الزفاف.

ورفض متحدث باسم مردوخ التعليق يوم الثلاثاء. أقر شخص مقرب منه ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمشاركة التفاصيل المتعلقة بمسألة شخصية ، بأن حفل الزفاف الصيفي المخطط له قد تم إلغاؤه. كان حفل الزفاف هو الرحلة الخامسة لقطب وسائل الإعلام أسفل الممر والرابعة لـ سميث. أعلن مردوخ ، 92 عامًا ، عن خطوبته الشهر الماضي من خلال سيندي آدامز ، كاتبة العمود المخضرمة في إحدى الصحف العديدة التي يمتلكها ، نيويورك بوست.

أما آن ليسلي سميث التي توفي زوجها قبل 14 عاماً، فأشارت إلى أنّ “الاقتراب من السبعينات يعني أن يكون المرء في المرحلة الأخيرة” من حياته. وقالت لصحيفة “ذي بوست” “انتظرت اللحظة المناسبة”، مؤكدةً أنّ أصدقاءها أعربوا عن سعادتهم لقرارها.

وفي آب/أغسطس، أصبح الطلاق رسمياً بين مردوخ وزوجته الرابعة عارضة الأزياء الأميركية جيري هول بعد ست سنوات أمضياها معاً.

ويملك مردوخ الذي تقدر مجلة “فوربس” ثروته بـ17 مليار دولار، من خلال مجموعته “نيوزكورب” مئات وسائل الإعلام خصوصاً في الولايات المتحدة حيث تسيطر شركاته على محطة “فوكس نيوز” المحافظة وصحيفة “ذي وول ستريت جورنال” الاقتصادية وصحيفة “نيويورك بوست” المحسوبة على اليمين الأميركي. وهو أيضًا صاحب صحيفتي “ذي صن” و”ذي تايمز” اللندنيتين وعدد من الصحف في أستراليا.

واستمر الزواج الأول لكيث روبرت مردوخ من المضيفة الجوية الأسترالية باتريشيا بوكر من 1956 إلى 1967، ثم بقي متزوجاً لأكثر من 30 عاماً (حتى 1999) بالصحافية البريطانية آنا مان التي حصلت على ما ذكرت الصحافة آنذاك، على أكثر من مليار دولار بعد طلاقهما.

ثم تزوج الملياردير بعد أيام قليلة سيدة الأعمال من أصل صيني وندي دنغ المتخرجة من جامعة ييل وبقي معها حتى طلاقهما في نيويورك عام 2013، ولمردوخ من زيجاته ستة أبناء.