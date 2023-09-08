محمد علي by محمد علي

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

انفصال الكويتية نور الفلاح وآل باتشينو.. ما مصير الـ120 مليون دولار؟

محمد علي by محمد علي

بعد انفصال الممثل العالمي آل باتشينو وعارضة الأزياء الكويتية نور الفلاح، بدأ الحديث عن آلية تقسيم الثروة، كما هو معتاد في مثل تلك الحالات.

ويعد آل باتشينو من أثرياء هوليود، حيث تقدر ثروته بنحو 120 مليون دولار.

لكن تقارير صحفية فجرت مفاجأة في هذا الشأن، بعدما أكدت أن آل باتشينو لم يتزوج نور الفلاح، التي تملك الجنسية الأمريكية أيضا، وأنهما كانا يعيشان كشريكين.

وتعني هذه الفرضية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ما ينفي أي حقوق لها في ثروته قانونا.

وأضاف المصدر أن نور الفلاح صاحبة الـ29 عاما هي من طلبت الطلاق، وطالبت بالحصول على حضانة ابنها البالغ من العمر 3 أشهر، والذي شكك والده في نسبه إليه.

وفسر البعض طلبات نور الفلاح بمحاولتها للحصول على نفقة من الممثل العالمي، بأنها ترغب في الحصول على جزء من ثورة آل باتشينو، خاصة وأنها طلبت أيضا بأن يحصل طفلها على احتياجاته فيما يتعلق بالتعليم والعلاج وغيرها من الاحتياجات، وأرفقت مع الطلب وثيقة تثبت نسب الطفل لآل باتشينو.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه من المتوقع أن يحدد القاضي المبلغ المخصص لابن نور الفلاح من آل باتشينو، بناءً على ما تطلبه والدته، ولكن حتى الآن لم يتم ذكر مبلغ محدد لدعم الطفل أمام المحكمة.

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