انفجار مرفأ بيروت: القاضي البيطار يتهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب بالقتل على القصد الاحتمالي

وجه القاضي اللبناني طارق البيطار المكلف بالتحقيق في انفجار بيروت، الاتهام إلى رئيس الوزراء السابق حسان دياب ووزيرين سابقين بتهمة “القتل على القصد الاحتمالي”، وإلى النائب العام اللبناني التمييزي القاضي غسان عويدات وثلاثة قضاة آخرين على صلة بالقضية.

ويُعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020 أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بمقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة الآلاف.

وقال مصدران قضائيان الثلاثاء إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في عام 2020، وجه الاتهام إلى رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزيران سابقان بتهمة “القتل على القصد الاحتمالي”.

كما وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني التمييزي القاضي غسان عويدات وثلاثة قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي الذي أودى بحياة 220 شخصا، ولم يحدد المصدران الاتهامات.

وكان مسؤول قضائي لبناني أفاد بأن طارق بيطار، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، استأنف الإثنين، وبرغم الضغوطات السياسية المتواصلة ضده، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعا عدد من المدعى عليهم ضده من بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي.

وقال المصدر القضائي إن البيطار أمر بإطلاق سراح خمسة محتجزين مع استئناف عمله الإثنين. وأضاف المصدر أن من بين المطلق سراحهم عمالا ومتعاقدين كانوا يعملون في المرفأ قبل انفجاره في الرابع من آب/أغسطس 2020.

ويُندّد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول إلى العدالة في انفجار يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين.

وتعثرت جهود البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب مقاومة من بعض الفصائل منها جماعة حزب الله.

وقال مسؤولون بالقضاء إن البيطار وجه تهما أيضا إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام واللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، فيما يتصل بالانفجار، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي. ولم يحدد المسؤولون التهم.

وقال المصدران القضائيان إن استجوابات 15 شخصا تحدد موعدها في شباط/فبراير، ومن بينهم مسؤولو الأمن الكبار وعويدات ووزيران سابقان ودياب.