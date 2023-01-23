انفجار مرفأ بيروت.. البيطار يستأنف التحقيق ويستدعي مسؤولين أمنيين كبار

قرر طارق البيطار قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت استئناف التحقيق في القضية بعد أكثر من سنة من تجميد التحقيق، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وكان انفجار مرفأ بيروت الذي حصل في 4 آب/اغسطس 2020 قد أسفر عن مقتل 223 شخصاً وإصابة المئات وتدمير أكثر من ثلث العاصمة اللبنانية، وقد تم تصنيفه كأقوى ثالث انفجار غير نووي عبر التاريخ وكان سببه مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي تم تفريغها في مرفأ بيروت عام 2013.

وتعرض القاضي للكثير من الضغوط والتدخلات السياسية ما أدى إلى عرقلة التحقيقات وتوقفها، لكن البيطار وفقاً لما ذكرت “رويترز” قرر العودة اليوم، وكان أول قراراته إخلاء سبيل 5 موقوفين سابقين هم: السوري أحمد الرجبي، سليم شبلي، ميشال نخول، شفيق مرعي، وسامي الحسين.

وقال مصدر قضائي لـ”رويترز” إن بيطار استأنف عمله بناء على دراسة قانونية طعنت في السبب الذي تم على أساسه تجميده. ولم يتضح على الفور من أعد الدراسة.

وقد أصيب التحقيق بالشلل التام في كانون الأول/ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي، كما تسبب تقاعد قضاة في المجلس العدلي المخول ببت الشكاوى ضد البيطار.

وسعى البيطار خلال تحقيقاته لاستجواب كبار السياسيين، بمن فيهم مسؤولين في حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري هما الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بالإضافة لرئيس الحكومة الأسبق حسان دياب الذي كان في منصبه وقت حصول الانفجار ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس.

ورفض الجميع المثول أمام البيطار للتحقيق معهم بحجة أن لديهم حصانة.

وأشارت تقارير لبنانية أن البيطار سيستدعي مجدداً اللواء إبراهيم ومدير عام أمن الدولة أنطوان صليبا لاستجوابهما بصفة مدعى عليهما.

وأفادت صحيفة “النهار” أن أوراق تبليغ المسؤولين الأمنيين أنجزت وأرسلت للتنفيذ بواسطة النيابة العامة التمييزية لتأخذ طريقها إلى التنفيذ.

وتحدثت معلومات الصحيفة عن إمكانية أن يكون من بين المدعى عليهم أيضاً قضاة لاستجوابهم بالصفة نفسها.

وبتخلية خمسة موقوفين في ملف قضية المرفأ، يبقى ١٢ شخصاً موقوفاً. وعلم أن المحقق العدلي ردّ طلبات لتخليتهم كانوا تقدّموا بها.

ويأتي قرار البيطار استئناف تحقيقات بعد نحو أسبوع على لقائه وفداً قضائياً فرنسياً خلال زيارة هدفت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.