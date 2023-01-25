ادعى النائب العام التمييزي غسان عويدات الأربعاء، وفق ما قال لوكالة فرانس برس، على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وسط معركة قضائية اشتعلت الأسبوع الحالي بين الطرفين.

كما قرر عويدات، وفق كتاب اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد يومين على إعلان البيطار استئناف تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها، برغم رفض النيابة العامة التمييزية.

وأكد عويدات لفرانس برس “الادعاء على المحقق العدلي طارق البيطار وقرار منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة”، مشيراً إلى أن الهدف من الادعاء “هدفه درء الفتنة ولحماية القانون وحماية العدلية”.

وأفاد مسؤول قضائي فرانس برس أن عويدات استدعى البيطار للمثول أمامه الخميس عند الساعة العاشرة صباحاً، إلا أن “البيطار رفض المثول أمامه”.

واشتعلت الحرب القضائية بين الطرفين إثر اعلان البيطار استئناف تحقيقاته الإثنين بعد 13 عشر على تعليقها جراء عشرات الدعاوى التي رفعها ضدّه تباعاً عدد من المدّعى عليهم.

واستأنف البيطار تحقيقات بالادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم أربعة قضاة وضمنهم غسان عويدات فضلاً عن مسؤولين أمنيين رفيعين، كما قرر إطلاق سراح خمسة أشخاص فقط من أصل 17 موقوفين مدعى عليهم في القضية.

وحدّد البيطار مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم، بينهم الثمانية الجدد، الشهر المقبل في إطار دعاوى حقّ عام “بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي”.

وسارعت النيابة العامة التمييزية برئاسة عويدات إلى إعلان رفض كافة قرارات البيطار الجديدة، وضمنها استئناف التحقيقات.

وقال عويدات لفرانس برس الثلاثاء “لم نتبلغ قرار البيطار باستئناف عمله سوى عبر الاعلام، وبما أنه اعتبرنا كنيابة عامة غير موجودين، فنحن نعتبره أيضاً غير موجود”.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من البيطار حول الادعاء عليه.

وأوقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح ودمر ثلث العاصمة بيروت. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل مرفأ بيروت من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.