ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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انفجار في العاصمة التركية أنقرة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
أنقرة

أصيب شرطيين في هجوم مسلح صباح اليوم الأحد على إحدى بوابات مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي “وسط العاصمة أنقرة”، وسمع دوي انفجار في موقع الحادث، وفقا لـ وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.

أنقرة

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: إرهابيان اثنان نفذا هجوماً بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الأمن العام وقام أحدهما بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد المهاجم الثاني.

وأضاف كايا: نتيجة إطلاق النار أُصيب إثنان من عناصرنا بجروح طفيفة.

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