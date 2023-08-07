مويضي المطيري by مويضي المطيري

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فيديو : انفجار ضخم يهز ميناء تجاري شرق اسطنبول

9 مصابين و أسباب الانفجار مجهولة و يعتقد أنه ناجم عن ضغط غاز لكنه كان انفجارا عنيفا

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أفادت وسائل إعلامية تركية بأن انفجارا هز ميناء ديرينس التجاري الواقع على بحر مرمرة في ولاية كوجالي اسفر عن إصابات.

وشوهد الدخان يتصاعد من مكان الحادث بعد الانفجار، من جهته قال رئيس بلدية درينجة”: أسباب الانفجار ما زالت مجهولة ونعتقد أنه ناجم عن ضغط غاز لكنه كان انفجارا عنيفا”.

وبحسب المصادر أخبارية، فقد أدى الانفجار إلى تحطم نوافذ بعض المنازل. وتم إرسال رجال الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار.


وأفادت قناة “سي ان ان ترك” أن هذا الميناء وصلت إليه أول سفينة حبوب من أوكرانيا العام الماضي، مشيرا إلى أن الانفجار وقع بأحد صوامع القمح.

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