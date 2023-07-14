سامر باطر by سامر باطر

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انفجار صاروخ فضاء ياباني لحظة إطلاقه في فشل ثان لمشروع فضائي

سامر باطر by سامر باطر

انفجر محرك صاروخي ياباني خلال مرحلة الاختبار في أحدث ضربة لوكالة الفضاء اليابانية. وأكد ناويا تاكيجامي الذي يشغل منصب مسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا أن صاروخ “إبسيلون إسEpsilon S “، وهو نسخة محسنة من صاروخ “إبسيلون” الذي فشلت عملية إطلاقه في أكتوبر-تشرين الأول، انفجر “بعد حوالي 50 ثانية من تشغيله”.

أظهرت لقطات التقطتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية “إن.إتش.كيه” أن موقع الاختبار بمحافظة أكيتا الشمالية اشتعلت فيه النيران، وارتفع عمود ضخم من الدخان الرمادي في السماء. وقال تاكيجامي “لم نتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات” من وكالة استكشاف الفضاء Cاليابانية “جاكسا”، التي تحقق في أسباب الانفجار.

سجلت عملية إطلاق فاشلة في مارس-آذار إثر عدم نجاح محاولتها الثانية لإطلاق صاروخ “أيتش 3″، وهو صاروخ من الجيل الحديث، تضاف إليها التجربة الفاشلة لإطلاق صاروخ “إبسيلون” الذي نفذ خمس مهام ناجحة منذ إطلاقه لأول مرة في العام 2013. وفي كلا الحادثين، اضطرت وكالة “جاكسا” لتنفيذ عمليات تدمير ذاتي للصواريخ.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...