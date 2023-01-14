وقع أمس الجمعة انفجار في خط أنابيب غاز في ليتوانيا وجرى إخماده لاحقا دون إشارة المسؤولين الغربيين علنا إلى احتمال ضلوع روسيا به كما درج الحال منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، فيما قال وزير الدفاع الليتواني على حسابه على تويتر إنه يجب التحقيق في انفجار خط أنابيب الغاز في ليتوانيا بعناية ، ولا يمكن استبعاد فرضية التخريب المتعمد.

وقالت شركة “أمبر غريد” المشغلة لنقل الغاز في ليتوانيا لوكالة “رويترز” إن انفجارا أصاب خط أنابيب غاز يربط بين ليتوانيا ولاتفيا أمس الجمعة. وأظهر مقطع فيديو نشرته فضائيات ليتوانية اندلاع حريق في موقع الانفجار في مقاطعة بانيفيزيس بشمال ليتوانيا. وأفادت قناة LRT العامة في ليتوانيا أن ألسنة اللهب ارتفعت نحو 50 مترًا (160 قدمًا) في الهواء ويمكن رؤيتها على مسافة لا تقل عن 17 كيلومترًا (11 ميلًا).

انفجار خط أنابيب غاز بين ليتوانيا ولاتفيا pic.twitter.com/AVwmKWzQQj — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) January 14, 2023

تم اجلاء حوالى 250 شخصا من قرية مجاورة من قرية باسفاليو فينكييميا بعد الانفجار فى حوالى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلى فى منطقة باسفاليس. قالت السلطات إن هذا إجراء احترازي. وصادف انفجار الأمس، اليوم الذي تحتفل ليتوانيا بيوم المدافعين عن الحرية لتكريم أولئك الذين قتلوا على يد القوات السوفيتية في 13 يناير 1991 في العاصمة فيلنيوس ، حيث انفصلت البلاد عن الاتحاد السوفيتي. قُتل 14 شخصًا وأصيب المئات دفاعًا عن برج التلفزيون ، بينما حاولت القوات الروسية الإطاحة بالحكومة الليتوانية الجديدة التي أعلنت الاستقلال في العام السابق في عام 1990.