فادي طنّوس by فادي طنّوس

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انفجار تركيا: سيارة مفخخة تتسبب في إصابة 8 من أفراد الشرطة ومدني

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أُصيب 9 من أفراد الشرطة التركية ومدني إثر انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

ووقع التفجير أثناء سير حافلة تقل ضباط شرطة لمكافحة الشغب، على طريق ديار بكر – ماردين.

وأوقفت السلطات الأمنية 5 مشتبهين على خلفية الهجوم، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وذكر مكتب حاكم ديار بكر أن القنبلة لم تسفر عن إصابات خطيرة، بحسب رويترز.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وقُتل ستة أشخاص وأصيب العشرات في انفجار قنبلة في مدينة إسطنبول في الشهر الماضي. وألقت السلطات القبض على العشرات، من بينهم امرأة سورية، للاشتباه في تورطهم.

ويذكر أن مدينة ديار بكر تعتبر واحدة من أكبر المدن التي يسكنها الأكراد.

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني وجهات كردية أخرى على أنها تنظيمات إرهابية.

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