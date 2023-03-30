فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إغلاق مطار في المالديف بعد انفجار اطار لطائرة فلاي دبي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
فلاي دبي

تسبب حادث لطائرة فلاي دبي في توقف حركة الملاحة الجوية في مطار فيلانا في المالديف يوم الثلاثاء.

وكانت رحلة فلاي دبي “إف زد 1569” من دبي إلى ماليه عاصمة جزر المالديف تحاول الهبوط عندما انفجرت الإطارات الخلفية.

وقال تقرير في صحيفة إيرلاين هيرالد إن طائرة بوينغ 737-9 ماكس “هبطت على مدرج مالي 36 عندما انفجر كلا الإطارين الرئيسيين على الجهة اليمنى. مشيراً لعدم وقوع أي اصابات وتوقفت على المدرج وتم إيقافها”.”

وقالت شركة مطار المالديف على وسائل التواصل الاجتماعي: “تم الإعلان عن حادث أرضي لطائرة في مطار فيلانا بسبب انفجار إطار أثناء الهبوط”.

وأضاف البيان “الركاب وأفراد الطاقم بخير. المدرج مغلق مؤقتا ونحن نعمل على استئناف العمليات العادية.”

تظهر الصور المنشورة على الإنترنت إطارات الطائرة اليمنى ممزقة ومتضررة.

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