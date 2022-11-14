انفجار إسطنبول.. ما تأثيره على السياحة المنتعشة في تركيا؟

خاص – إريبيان بزنس

توقع خبيران تحدثا لـ”أريبيان” بيزنس” هزات ارتدادية محدودة على السياحة التركية عقب التفجير الذي استهدف، يوم الأحد، ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول، إحدى أكبر الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، وأوقع 6 قتلى وأكثر من 50 مصابا.

وتعد إسطنبول رئة اقتصادية مهمة لتركيا ومقصدا سياحيا حيويا للغاية على الخريطة السياحية للبلاد، ما يثير تساؤلات عن حجم تأثير هذا التفجير على الحركة السياحية التي تعج بها المدينة، ومدى انعكاسه على أداء الاقتصاد التركي عموما في وقت يعاني فيه العالم حالة ركود.

ويضيف “الزعبي” أن منطقة تقسيم وإسطنبول عموما مع ما تمثله من أهمية اقتصادية لها دلالات وخصوصية سياحية وسياسية ورمزية تاريخية، وأبرز ما يميزها عن سائر المناطق السياحية في تركيا:

• تضم المنطقة عدة قنصليات أجنبية غربية.

• إسطنبول تحمل طابعا رمزيا تاريخيا وذات طابع بنياني قديم وأثري.

• منطقة تقسيم وجهة مهمة في تركيا للسائح الأوروبي والعربي على السواء.

• معظم الماركات والبراندات العالمية الكبيرة لها فروع بالمنطقة وهي سوق حيوية كبيرة.

رمزية سياحية وتاريخية

يرى الكاتب والصحفي، حسين الزعبي، في حديث لـ”أريبيان بيزنس” أنه تم اختيار موقع التفجير بعناية، في شارع الاستقلال ومنطقة تقسيم، كونه من الأماكن السياحية الأشهر والأكثر ازدحاما، كما أن الحادث استهدف وقت الذروة مساء يوم مشمس.

انعكاسات اقتصادية مؤقتة

يتفق الكاتب الصحفي التركي علاء الدين خضر مع ما ذهب إليه الزعبي بشأن الأهمية الاقتصادية والسياحية وكذلك الدلالات السياسية لميدان تقسيم بوسط إسطنبول مرجحا تداعيات اقتصادية مؤقتة في الأجل القصير للتفجير الذي استهدف المنطقة.

وقال خضر في حديثه لـ”أريبيان بيزنس” إن هذا الحادث ستكون له انعكاسات اقتصادية محدودة على تركيا، لكنه رجح أن تتجاوز أنقرة تداعياته سريعا، لافتا إلى أن التأثير السياسي ربما يكون الأكبر مع قرب الانتخابات البرلمانية بعد نحو 7 أشهر، وما يترافق معها من تسخين للأجواء والاستقطاب بين المعارضة وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ومدللا على التأثير المحدد قصير الأجل للتفجير على الاقتصاد أوضح خضر عدة أمور يعرفها الشارع التركي جيدا وأهمها:

• اعتادت تركيا على تفجيرات مشابهة ينفذها حزب العمال الكردستاني أو داعش

• إسطنبول لديها القدرة على امتصاص صدمة تداعيات مثل التفجيرات سريعا.

وذكر خضر أنه منذ أعوام وقع تفجير مماثل قرب مسجد متحف آيا صوفيا التاريخي، وهو أحد المعالم البارزة في إسطنبول لتفجير، لكن المدينة استطاعت تجاوز آثاره وتعافت السياحة سريعا.

وعن طبيعة التأثيرات المحدودة التي تحدث عنها قال الصحفي التركي إن الانعكاسات اقتصادية السريعة تظهر في على المدى القريب، مثل انخفاض في سعر الليرة التركية، أو تراجع طفيف بأعداد السائحين لفترة قصيرة.

ميدان تقسيم في سطور..

يمثّل مركز المدينة الحديثة (بيولو)، ويضم نصب الجمهورية الذي يعتبر معلماً سياحياُ،

محور النقل الرئيسي ومكانا شعبيا لكل من السياح والسكان الأصليين في إسطنبول.

يضم شارع الاستقلال وهو شارع تسوق طويل للمشاة في هذه الساحة.

يضم ترام ونفق تونيل (1875) كثاني أقدم خط مترو أنفاق في العالم بعد مترو أنفاق لندن.