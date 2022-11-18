انفجار إسطنبول: حبس 17 متهماً احتياطيا وترحيل 29 أجنبيا بشكل فوري

ذكرت وكالة الأناضول، أن السلطات الأمنية التركية نقلت 17 متهما بالضلوع في التفجير الإرهابي الذي جرى الأحد المنصرم في شارع الاستقلال في إسطنبول إلى سجن مرمرة لحبسهم احتياطيا.

وأشارت الوكالة إلى أنه أفرج عن ثلاثة أشخاص آخرين مع إبقائهم تحت الرقابة القضائية.

وشهد مساء الأحد انفجاراً دامياً في شارع الاستقلال المزدحم أسفر عن مقتل ستة أشخاص فيما أصيب 81 آخرون.

أهمية شارع الاستقلال: في وسط المدينة الجديدة ضمن منطقة بيويلو

قرب ساحة تقسيم

دائم الازدحام باعتباره يضم العديد من المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي

يعد مقصداً للسياح والأتراك كونه مخصصا للمشاة

توجد به ممثليات وقنصليات للكثير من الدول، كالقنصلية الروسية واليونانية والمركز الثقافي الفرنسي

ووجهت السلطات التركية تهما عدة للمشتبه فيهم:

تقويض وحدة الدولة وسلامة الوطن

القتل العمد

محاولة القتل العمد

المساعدة على القتل عمدا

كما قرر النواب العامون ترحيل 29 شخصا من حاملي الجنسيات الأجنبية إلى خارج البلاد بشكل فوري.