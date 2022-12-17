انفجار أكبر حوض أسماك في العالم: تدفق أكثر من مليون لتر من المياه مع الأسماك في فندق ببرلين

انفجر حوض أسماك “أكوا دوم”، الحوض الأسطواني الأضخم في العالم، والموجود في بهو فندق راديسون بلو بالعاصمة الألمانية برلين، ما أدى إلى وقوع جريحين وتضرر الفندق ونزلائه، بل والشوارع المجاورة للفندق.

حوض الأسماك وصل ارتفاعه إلى 12 مترًا، أي بما يعادل ارتفاع 4 طوابق في بناية سكنية تقريبا، وأدي انفجاره إلى تدفق أكثر من مليون لتر من المياه مع الأسماك التي كانت تحويها، وتناثر شظايا زجاجه في كل مكان داخل الفندق وخارجه.

أكوا دوم هو أكبر حوض أسطواني في العالم، حسبما يصفه الموقع الإلكتروني الخاص به، ولم يُعرف حتى الآن سبب انفجار جدرانه الزجاجية.

وحملت المياه الغزيرة التي تدفقت نتيجة الانفجار، حوالي 1500 سمكة استوائية، كانت بالحوض، ليمتلئ بها الطابق الأرضي من الفندق.

الدوي الشديد الذي نتج عن الانفجار أدى لحضور مائة عنصر من الشرطة والإغاثة، والذين أخذوا يبحثون عن أشخاص يتوقع أن يكونوا تحت الأنقاض.

أحد شهود العيان قال عن الانفجار: “سمعنا صوت طقطقة أيقظنا من النوم“. وأضاف: “قالت لي زوجتي إن شيئاً ما طار أمام النافذة نتيجة الانفجار“، حسبما نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية.

Das Großaquarium Aquadom im Berliner Sea Life ist geplatzt; die armen Fische und Lebewesen. Welche Idioten haben den Zylinder geplant und gedacht, er würde dem hohen Wasserdruck Stand halten ?

Berlin, was kannst Du eigentlich? #AquaDom pic.twitter.com/MJdtRxbJXX — yanoxx ?? (@yanoxxtweet) December 16, 2022

وتعجب مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي من وجود حوض بهذا الحجم بهذا المكان، وقالت إحداهن: من الحمقى الذين صمموا هذا الحوض الأسطواني واعتقدوا أنه سيتحمل هذا الضغط العالي للمياه.