انفاق ١٠٠ مليون دولار على الإعلانات لمنع قانون “حظر تيك توك” في الولايات المتحدة

أضاف مجلس الشيوخ الأميركي تعديلات على مشروع قانون الإنفاق الشامل شملت توسيع نطاق حظر الموظفين الفيدراليين الأميركيين من استخدام تطبيق “تيك توك” الصيني على الأجهزة المملوكة للحكومة.

وتحاول شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا عبر جماعات ضغط في الولايات المتحدة منع إقرار التدابير الرامية إلى فرض رفع مستوى حماية الخصوصية للأفراد أثناء الاتصال بالإنترنت، وفرض المسؤولية القانونية على شركات وسائل التواصل الاجتماعي حول محتواها وتشديد قواعد مكافحة الاحتكار، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وأنفق صناع التكنولوجيا أكثر من 100 مليون دولار منذ بداية عام 2021 على الإعلانات المعارضة للتشريع

وركزت الحملة بشكل كبير على دوائر الكونجرس

وقال آدم كوفاسيفيتش، الرئيس التنفيذي لغرفة التقدم، وهي مجموعة تمثل شركات التكنولوجيا الكبرى:

” ما لا تراه في مشروع القانون هذا العام هو الإجراءات الأكثر إثارة للجدل التي دقت ناقوس الخظر حول قضايا مثل الإشراف على المحتوى”.

يأتي إدراج اقتراح حظر “تيك توك” بعدما رفع مجلس الشيوخ بقيادة السناتور جوش هاولي وثيقة تنص على:

وجوب إزالة التطبيق من أجهزة العمل المملوكة للوكالات الفيدرالية الأميركية

حظر تنزيله

حظر استخدامه لاحقاً في الأجهزة المملوكة للوكالات الفيدرالية الأميركية

وفي الوقت نفسه، تمّ تحديد العديد من الاستثناءات التي تسمح باستخدام هذا التطبيق من جانب وكالات حماية القانون، بهدف ضمان الأمن القومي خلال دراسات أمن المعلومات.

ويشار إلى أنّ مجلس الشيوخ أقرّ مشروع القانون المذكور بالإجماع، وسيتعين على مجلس النواب الأميركي النظر فيه قبل أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه.

هل يجمع تطبيق “تيك توك” البيانات للحكومة الصينية؟

فرضت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي وإدارة أمن النقل بالفعل حظراً مماثلاً على تحميل “تيك توك” على الهواتف الذكية التي تقدمها الحكومة وغيرها من الأجهزة، بسبب الاشتباه في أن البيانات التي يتم جمعها عن المستخدمين يمكن مشاركتها مع الحكومة الصينية.

وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات بسبب التأخير في التفاوض على اتفاقية مع شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك” ومقرها في بكين، بهدف منع مشاركة البيانات المتعلقة بالأمريكيين مع الحكومة الصينية.

وقالت تيك توك مراراً إنها تحمي بيانات مستخدميها ولن تشاركها مع الحكومة الصينية.

يأتي الحظر المقترح بعد أن حظرت فعلياً 11 ولاية بينها جورجيا وداكوتا الجنوبية “تيك توك” على الأجهزة المملوكة للدولة.

كما تضمن مشروع قانون الإنفاق الشامل الذي صدر الثلاثاء إجراءات تساعد المستهلكين على التحقق من هوية البائعين عبر الإنترنت.

ودعمت شركات التكنولوجيا هذا الإجراء كوسيلة لتجنب التشريعات الجزئية لكل دولة على حدة.

وشملت التدابير المهمة مشروعي قانونين أكثر أهمية:

تعزيز حماية الأطفال عبر الإنترنت الحد من صلاحيات برنامج “غايتكيبر” الخاص بشركة آبل، الذي يتحقق من أن التطبيق المراد تنزيله هو من مطور موثوق به من قبل شركة آبل وأنه خال من المحتوى الضار، وحول تطبيقات جوجل للهواتف الذكية.

لكن هذه الإجراءات لم تدرج أيضاً في مشروع القانون يوم الثلاثاء. وقال مسؤولون في القطاع إن كل اقتراح من المقترحات له عواقب غير مقصودة يمكن أن تضر بالمستهلكين وباقتصاد الإنترنت.