انفاق قياسي لأندية كرة القدم بـ 1,8 مليار دولار لضم لاعبي خط الوسط  

في حين أن المهاجمين قد يكونون إلى الأبد أبطال كرة القدم العالمية بدون منازع، إلا أنه يتم انفاق الأموال الحقيقية في أكبر بطولات الدوري في أوروبا على النجوم في وسط الملعب. وقد أنفقت الأندية في جميع أنحاء العالم ما لا يقل عن 1.68 مليار يورو (1,85 مليار دولار) على لاعبي خط الوسط حتى الآن هذا الصيف، وهو ما يمثل ما لا يقل عن 39% من إجمالي رسوم الانتقال التي تم إنفاقها في فترة الانتقالات الصيفة حتى الان، وفق بيانات “ترانسفرماركت“.

وقد يكون هذا المبلغ بمثابة صدمة لبعض مشجعي كرة القدم، الذين أمضوا الأشهر القليلة الماضية بلا شك في مشاهدة مطحنة الشائعات وهي تصدر تقارير وقصص حول عدد المهاجمين من الدرجة الأولى الذين يتنقلون هذا الصيف. ومع ذلك، عندما نتعمق في الأرقام التي تقف وراء أكبر صفقات موسم 2023/24 حتى الآن، فهذا يشير إلى أن الأندية تركز بشكل أكبر على تعزيز مراكزها في خط الوسط.

وقد احتل سبعة لاعبين في خط الوسط قائمة أفضل 10 انتقالات حتى الآن هذا الصيف. ويحتل ديكلان رايس المركز الأول بعد تحطيمه الرقم القياسي في الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز بانتقاله من وست هام إلى أرسنال مقابل 116.6 مليون يورو. ثم في المرتبة الثانية ، جاء مواطنه الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد بقيمة 103 ملايين يورو. واللاعبون الثلاثة الآخرون في المراكز الخمسة الأولى هم كاي هافرتز ودومينيك سوبوسلاي ومايسون ماونت، الذين حققوا أرباحًا كبيرة وانتقلوا إلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعندما نضيف انتقالات ساندرو تونالي ومانويل أوغارتي إلى نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان على التوالي إلى تلك القائمة، فإنه يؤكد بوضوح مدى أولوية لاعبي خط الوسط الجدد لبعض أكبر الأندية في أوروبا. وبلغ قيمة انتقالات هؤلاء اللاعبين السبعة بمفردهم 552.8 مليون يورو، ولا يزال هناك شهر كامل من فترة الانتقالات متبقية.

ما هي الأندية التي تنفق الكثير على لاعبي الوسط؟

لم يشكل مفاجأة كبيرة أن انفاق آرسنال في موسم الانتقالات الصيفية على لاعبي خط الوسط لم يؤد فقط إلى تضخيم السوق للاعبين في هذا المركز هذا الصيف، بل حطم أيضاً الرقم القياسي لأكبر قدر من الأموال التي ينفقها النادي على لاعبي خط الوسط في موسم واحد. وحتى الآن، أنفق نادي شمال لندن 191.6 مليون يورو على أمثال رايس وهافرتز وشركاه، والتي تجاوزت الرقم القياسي السابق الذي سجله تشيلسي في إنفاق 151.5 مليون يورو في موسم 2022/23.

ربما يكون تركيز هذا الصيف على لاعبي خط الوسط واضحاً من خلال حقيقة أن أرسنال لم يتصدر القائمة بسبب إنفاقه هذا الصيف فحسب، بل أيضاً لأن ريال مدريد أنفق 123 مليون يورو على بيلينجهام وأردا جولر ما يضع النادي الإسباني في المركز الرابع، بينما يحتل ليفربول المركز الثامن بعد إنفاق 112 مليون يورو على ماك اليستر ودومينيك سوبوسلاي. وبالمثل، فإن نادي الهلال السعودي، الذي أنفق 95 مليون يورو على روبن نيفيس وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، على بعد 2.5 مليون يورو فقط من الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى.