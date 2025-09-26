انطلاق مهرجان الرياض لـ كوميديا ستانداب مع 50 نجمًا عالميًا في قمة فنية غير مسبوقة في المنطقة

انطلق منذ قليل مهرجان الرياض للكوميديا والذي يجمع أشهر الفنانين العالميين في حفلات تنطلق من اليوم وحتى 9 أكتوبر القادم. نخبة من فناني كوميديا الستاند اب من كيفن هارت إلى ديف شابيل ولوي سي كي وماز جبراني، لن يتركوا حجرا على حجر في إفيهات النكات وروح المرح لدى الجمهور. ومن ديف تشابيل الكوميدي المسلم الذي يلقب الأسطورة الأعظم GOAT في كل العصور في المهرجان الكوميدي الأكبر في العالم في حدث ثقافي وترفيهي غير مسبوق، هو مهرجان الرياض للكوميديا 2025، الذي يُقام في الفترة من 26 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2025. يمثل هذا المهرجان، الذي تنظمه المملكة في إطار جهودها لتعزيز المشهد الترفيهي ضمن رؤية 2030، نقطة تحول كبرى باستضافته أكبر تجمع لنجوم الكوميديا على مستوى المنطقة. يضم المهرجان أكثر من 50 فنانًا كوميديًا عالميًا، يقدمون عروضهم على مدى أسبوعين كاملين في مسارح ومنصات متعددة عبر المدينة. تشمل أماكن العرض الرئيسية كلًا من مسرح محمد علي، أرينا ANB، بوليفارد سيتي كوميدي، وأرينا SEF، لتوفير تجربة متكاملة للجمهور، تجمع بين أضخم العروض الرئيسية والفقرات الكوميدية المتنوعة.

كوكبة من النجوم تتصدر المسارح

تُعد قائمة الفنانين المشاركين هي الأقوى عالميًا على الإطلاق، حيث تتضمن أسماءً حققت شهرةً واسعة وأرقامًا قياسية في الإيرادات والجماهيرية. ومن أبرز هؤلاء النجوم:

بيل بار: المعروف بأسلوبه الساخر والمباشر، والذي يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة حول العالم.

المعروف بأسلوبه الساخر والمباشر، والذي يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة حول العالم. كيفن هارت: النجم السينمائي والكوميدي البارز الذي يشتهر بعروضه الحيوية والمفعمة بالطاقة.

النجم السينمائي والكوميدي البارز الذي يشتهر بعروضه الحيوية والمفعمة بالطاقة. ديف تشابيل: أحد أيقونات الكوميديا المعاصرة، والذي يعتبر مرجعية في فن الـ”ستاند أب”.

أحد أيقونات الكوميديا المعاصرة، والذي يعتبر مرجعية في فن الـ”ستاند أب”. بيت ديفيدسون: الكوميدي الشاب الذي يتمتع بشعبية هائلة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي عروضه الساخرة.

الكوميدي الشاب الذي يتمتع بشعبية هائلة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي عروضه الساخرة. لويس سي. كيه: أحد الأسماء اللامعة في تاريخ الكوميديا الحديثة و”مجرم حرب” في الستاند أب.

أحد الأسماء اللامعة في تاريخ الكوميديا الحديثة و”مجرم حرب” في الستاند أب. أندرو شولز: المعروف بعروضه سريعة الإيقاع وتفاعله المباشر مع القضايا الراهنة.

يُعد مهرجان الرياض للكوميديا فرصة لتعزيز التبادل الثقافي عبر لغة عالمية موحدة هي الضحك، وتقديم منصة للجمهور للاستمتاع بفن الكوميديا الـ”ستاند أب” بأعلى مستوياته. كما يُتوقع أن يسهم الحدث في تنشيط الحركة السياحية والفندقية في العاصمة، مقدمًا وجهة جذب رئيسية ضمن فعاليات الموسم الترفيهي. الفعالية جاهزة لاستقبال الجماهير المتعطشة للضحك من المملكة والمنطقة والعالم، مؤكدةً على نجاح مساعي الرياض في التحول إلى مركز عالمي للفعاليات الكبرى.