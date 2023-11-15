فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

انطلاق “منتدى مسك العالمي” بالسعودية

انطلق منتدى مسك العالمي بالمملكة العربية السعودية بالعديد من الشركاء على المستوى العالمي والمحلي.

فريق التحرير by فريق التحرير
منتدى مسك العالمي

انطلق اليوم الأربعاء منتدى “مسك العالمي” بالمنطقة التاريخية في الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

ويستمر المنتدى 3  أيام تحت شعار “فكّر وأثّر” ويهتم باستثمار الشباب لقدراتهم الاستثنائية ودورهم في خريطة المستقبل.

ويتضمن المنتدى 50 ورشة عمل سيستفيد منها الزوار بالإضافة إلى 100 جلسة حوارية، بحسب وكالة الأنباء “واس”.

شركاء المعرفة لمنتدى مسك العالمي

 منظمة الأمم المتحدة

 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”

 هيئة الأزياء السعودية

 أكاديمية مطوري آبل

 شركة ميتا

شركة أديداس

مؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية

منصة لينكد إن

 منصة زووم

 قناة ناشيونال جيوغرافيك

 شركة “LVMH”

جامعة كامبردج

الإنتاج الإعلامي الإبداعي “تلفاز”

شركاء المنتدى

وزارة الرياضة

هيئة تطوير بوابة الدرعية

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

أرامكو السعودية، ومجموعة  “stc”

العلامة التجارية المتخصصة في السيارات “جينيسس”

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...