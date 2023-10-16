انطلاق معرض جيتكس 2023.. هذا ما نعرفه

يُعد معرض جيتكس غلوبال 2023 أضخم فعالية في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، الآن على نطاق أوسع، ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي.

ويتوقع حضور فئات عديدة من جميع أنحاء العالم لمعرض جيتكس 2023.

ما هو معرض جيتكس؟

معرض جيتكس في دبي هو أحد أكبر المعارض التجارية والتكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقام بشكل سنوي حيث يستضيف العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم.

يوفر معرض جيتكس فرصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها الجديدة والمبتكرة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة والأمن السيبراني، ويعتبر جيتكس فرصة ممتازة للتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية وتوسيع شبكات العملاء والشركاء المحتملين.

ما هي مواعيد معرض جيتكس؟

ستستمر فعاليات معرض جيتكس دبي 2023 لمدة أسبوع، حيث سيتم عقده في الفترة من 16 أكتوبر / تشرين الأول 2023 وحتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتختلف أوقات معرض جيتكس 2023 حسب كل فعالية، وفيما يلي تفاصيلها:

يوم الإثنين من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 05:00 مساءً.

من الثلاثاء إلى الجمعة من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 05:00 مساءً.

ما هي أبرز فعاليات ومشاركات معرض جيتكس؟

GITEX GLOBAL

يجمع معرض جيتكس العالمي أكثر من 6000 شركة ضمن الأكثر ابتكارًا في العالم وأفضل العقول للارتقاء بالأعمال ٫الاقتصاد ٬المجتمع والثقافة

يصادف عام 2023 عام تصور الذكاء الاصطناعي في كل شيء، وهو ما يحفز السباق العالمي لتفوق الذكاء الاصطناعي من خلال الكشف عن تكهنات ووجهات نظر الخبراء حول تأثير هذا المجال.

SUPERBRIDGE SUMMIT

تضمّ أكبر الاقتصادات وأسرعها نموًا بما في ذلك الصين، والهند، وإندونيسيا، وفيتنام، والبرازيل، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، والتي ستساهم بأكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050.

GLOBAL DEVSLAM

فعالية أول إطلاق إقليمي لعلم البيانات Pycon في الشرق الأوسط، الهاكاثون التعاوني الأول من نوعه – انضم إليه أكثر من 15,000 مبرمج.

AI EVERYTHING

عالم الذكاء الاصطناعي في كل شيء أكبر تجمع للمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، يضم قادة عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

FUTURE URBANISM

المنتدى العالمي الممتاز للمختصين في مجال التخطيط المدني الأكثر تأثيرًا في العالم بمشاركة أكثر من 20 مشروعًا للمدن الضخمة، أكثر من 200 مطور عقاري، أكثر من 50 بعثة وزارية.

GITEX IMPACT

الحدث الأكبر في المنطقة بالنسبة إلى الابتكار التكنولوجي المستدام. أكثر من 50 بعثة وزارية، أكثر من 150 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ، أكثر من 100 متحدّث رائد في مجال التكنولوجيا المستدامة.

MARKETING MANIA

الكشف عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي MarTech وAdTech الابتكارات التي ستخترع التجارب الرقمية لعام 2024.

FUTURE BLOCKCHAIN SUMMIT

قمة مؤتمر ومعرض (البلوكشين) الأوسع نطاقًا يقدّم تجربة غامرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

FINTECH SURGE

فعالية FINTECH SURGE تُشكّل طفرة التكنولوجيا المالية المحور الأول لرواد الأعمال، والمبتكرين، والمستثمرين، والمنظِّمين، ومؤسسات PayTech، وWealthTech وInsureTech RegTech.

أبرز فعاليات اليوم الأول في معرض جيتكس دبي

النظام البيئي لريادة الأعمال والاستثمار.

الأصول الرقمية واللوائح.

دورة خبراء الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الأصول الرقمية واللوائح.

جيتكس يوث إكس يونيبرينور 2023.

ألعاب ويب 3.

الاستراتيجية العالمية والحوكمة.

The best transportation options to reach the venue of the @GITEX_GLOBAL exhibition, taking place at@DWTCOfficial. #Dubai pic.twitter.com/bqDQJg2YPo — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 16, 2023

أبرز فعاليات اليوم الثاني في معرض جيتكس دبي

قمة قادة التأثير.

تجارة واستثمار العملات المشفرة.

موسيقى وأفلام الويب 3.

العلامة التجارية المستدامة.

التمويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

✍️ Mark your calendars! GITEX GLOBAL is about to start!



Event Timings (Arrive early!):



?️ Monday, 16th Oct: 11 AM – 5 PM

?️ Tuesday, 17th Oct – Friday, 20th Oct: 10 AM – 5 PM



? Join us for 5 days of tech innovation and business growth inspiration.



?https://t.co/gJ2gzQHQns pic.twitter.com/5H3lwN4eiK — GITEX GLOBAL (@GITEX_GLOBAL) October 16, 2023

أبرز فعاليات اليوم الثالث في معرض جيتكس في دبي

دورة مطور المتروافيرس الاعتمادية.

القيادة في مشهد تكنولوجي سريع التطور.

استعراض بناء شركة تكنولوجيا وتشكيل فرق من البداية.

إعادة التفكير في تصميم الهواتف الذكية.

الفنون والثقافة في الويب 3.

مناقشة التمويل والمستثمرين.

استدامة الشركات وإدارة الأداء والتقييم.

إنشاء مدن ذكية مستدامة.

حوكمة جديدة للذكاء الاصطناعي.

التسويق المدعوم بالويب 3.

البلوكشين والمناخ.

أبرز فعاليات اليوم الرابع في معرض جيتكس في دبي

تأثير التكنولوجيا على دماغنا.

حلقة نقاش حول اتجاهات الأمن السيبراني.

كتابة تطبيقات ويب بايثون بدون خادم.

دور المواطنين ومشاركتهم في بناء المدن الرقمية.

الحوسبة العصبية والسعي لبناء دماغ اصطناعي.

المنتدى العالمي للاستثمار المستدام.

حقبة جديدة في الخدمات المصرفية.

أبرز فعاليات اليوم الخامس في معرض جيتكس في دبي

التعرف على قادة المناطق الحضرية وإجراء مناقشة وجهًا لوجه.

تطوير البنية التحتية باستخدام Pulumi.

المشاركة في المنتدى العالمي للاستثمار المستدام.

قيادة التقييمات البيئية والاجتماعية والحوكمة التنظيمية.

حضور ورشة العمل حول موضوع القرصنة.

استكشاف المتغيرات المفتوحة المصدر لتحقيق الاستقرار.

الالتزام بمسؤوليات الاستدامة لقادة القطاع المالي.

موقع معرض جيتكس

سيتم عقد فعاليات معرض جيتكس 2023 في دبي، في عدة مواقع، ستقام الجلسات في مركز دبي التجاري العالمي بشارع السعادة وفي دبي هاربور ومتحف دبي للمستقبل، ويتكون المعرض من 40 قاعة وقاعتين كبيرتين في مختلف المواقع.

ويعد معرض جيتكس نقطة تحولية هامة وذات أهمية كبيرة في جميع فعاليات دبي المستقبلية.