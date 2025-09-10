انطلاق معرض السعودية للفعاليات الأربعاء القادم

تستعد الرياض لاحتضان النسخة السادسة من معرض السعودية للفعاليات (Saudi Event Show) الذي ينطلق يومي 17 و18 سبتمبر 2025 في “ذا أرينا”، في حدث يُنتظر أن يجمع أكثر من خمسة آلاف خبير ومتخصص من مختلف أنحاء العالم في صناعة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض. ويأتي هذا المعرض ليسلّط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في القطاع، من تقنيات وحلول وتجارب رائدة، في انسجام مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والإبداع.

سيشهد الحدث مشاركة أكثر من مئة جهة عارضة من أبرز الشركات المحلية والدولية، إلى جانب سلسلة متنوعة من الجلسات الحوارية وورش العمل يقودها نخبة من المتحدثين العالميين وقادة الفكر الإقليميين. وستتطرق هذه الجلسات إلى قضايا استراتيجية ترسم ملامح مستقبل القطاع، منها الاستفادة من قصص النجاح العالمية مثل معارض إكسبو، ودور الفعاليات في تعزيز القوة الناعمة للمملكة، فضلاً عن تأثير المشاريع الوطنية الكبرى في إعادة تشكيل خارطة صناعة الفعاليات على المستوى الدولي.

وفي خطوة نوعية تعكس زخم المعرض، سيتم إطلاق النسخة الأولى من جوائز الفعاليات السعودية في 18 سبتمبر، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم الأفراد والفرق والمؤسسات التي تركت بصمة بارزة في تطوير هذا القطاع. وستغطي الجوائز مجالات متعددة تشمل الإنتاج، والاستدامة، والتسويق، والتكنولوجيا، لتكون بمثابة معيار وطني يعكس روح الابتكار والتميز.

وأكّد عمار داغينوالا، مدير المعرض، أن هذه المنصة لم تعد مجرد حدث سنوي، بل أصبحت محطة محورية في مسار صناعة الفعاليات والترفيه في المملكة، موضحًا أن إطلاق الجوائز سيدعم منظومة الإبداع والخبرة، ويعزز من قدرة المملكة على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لهذه الصناعة الحيوية.