فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسصناعةطيران

انطلاق معرض “اصنع في الإمارات” بمشاركة واسعة غدا

يهدف المعرض إلى ربط المبتكرين والمصنعين والمستثمرين في 12 قطاعًا مهمًا، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 30 ألف زائر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة أدنيك في أبوظبي عن جاهزيتها لإطلاق النسخة الأكبر من معرض “اصنع في الإمارات” لعام 2025 والذي ينطلق غدا 19 مايو ويستمر حتى 22 مايو الجاري . المعرض هذا العام سيكون ضخمًا جدًا، حيث تزيد مساحته بثلاثة أضعاف عن العام الماضي، ويشارك فيه عدد شركات يزيد بـ 16 ضعفًا ليصل إلى أكثر من 720 شركة.

وقد تم تجهيز المركز بشكل كامل لضمان تجربة مريحة وآمنة للجميع، مع تنظيم حركة المرور وتسهيل الدخول وتوفير خدمات ضيافة مميزة. تشارك في تنظيم هذا الحدث جهات حكومية وصناعية كبرى، وتسعى أدنيك من خلاله إلى جعل دولة الإمارات مركزًا عالميًا للصناعة المبتكرة والمستدامة.

وستكون هذه الدورة بمثابة منصة حيوية لربط المبتكرين والمصنعين والمستثمرين لاستكشاف فرص جديدة وإطلاق العنان للنمو الصناعي عبر 12 قطاعًا استراتيجيًا. ويستعد مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مقر استضافة دورة هذا العام، لاستقبال أكثر من 30 ألف زائر، مستفيدًا من تجهيزاته المتكاملة والبنية التحتية المتطورة.

ويعمل فريق العمليات في المركز على تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى ضمان تجربة سلسة لجميع المشاركين، وتشمل تنظيم حركة المرور، وتسهيل الوصول إلى مواقف السيارات، وتنسيق إجراءات دخول العارضين والوفود وكبار الشخصيات بكفاءة عالية. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان أعلى مستويات السلامة والراحة على مدار أيام الحدث الأربعة.

صندوق خليفة لتطوير المشاريع

ويستعرض صندوق خليفة لتطوير المشاريع خلال مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى “اصنع في الإمارات” الذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) أكثر من خمسة عشر مشروعا مبتكرا.

وسيقدم صندوق خليفة خلال هذا المنتدى مجموعةً من المبادرات الاستراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نموها المستدام وتوسُّعها في الأسواق. وتشمل هذه المبادرات برنامج “أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” الذي يربط الشركات الناشئة بالمشترين الرئيسيين، وبرنامج “تمكين الصادرات” لتعزيز القدرة التنافسية عالمياً، وبرنامج “تسهيل التمويل” لمعالجة فجوة التمويل عبر حلول مصرفية متقدمة، بالإضافة إلى برنامج “الجاهزية للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة الذي يساعد المشاريع على تلبية معايير القيمة المحلية المضافة والمشاركة الفاعلة في المناقصات الحكومية.

لجنة تحكيم جوائز “اصنع في الإمارات” تعلن الفائزين
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...