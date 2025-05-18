انطلاق معرض “اصنع في الإمارات” بمشاركة واسعة غدا

أعلنت شركة أدنيك في أبوظبي عن جاهزيتها لإطلاق النسخة الأكبر من معرض “اصنع في الإمارات” لعام 2025 والذي ينطلق غدا 19 مايو ويستمر حتى 22 مايو الجاري . المعرض هذا العام سيكون ضخمًا جدًا، حيث تزيد مساحته بثلاثة أضعاف عن العام الماضي، ويشارك فيه عدد شركات يزيد بـ 16 ضعفًا ليصل إلى أكثر من 720 شركة.

وقد تم تجهيز المركز بشكل كامل لضمان تجربة مريحة وآمنة للجميع، مع تنظيم حركة المرور وتسهيل الدخول وتوفير خدمات ضيافة مميزة. تشارك في تنظيم هذا الحدث جهات حكومية وصناعية كبرى، وتسعى أدنيك من خلاله إلى جعل دولة الإمارات مركزًا عالميًا للصناعة المبتكرة والمستدامة.

وستكون هذه الدورة بمثابة منصة حيوية لربط المبتكرين والمصنعين والمستثمرين لاستكشاف فرص جديدة وإطلاق العنان للنمو الصناعي عبر 12 قطاعًا استراتيجيًا. ويستعد مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مقر استضافة دورة هذا العام، لاستقبال أكثر من 30 ألف زائر، مستفيدًا من تجهيزاته المتكاملة والبنية التحتية المتطورة.

ويعمل فريق العمليات في المركز على تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى ضمان تجربة سلسة لجميع المشاركين، وتشمل تنظيم حركة المرور، وتسهيل الوصول إلى مواقف السيارات، وتنسيق إجراءات دخول العارضين والوفود وكبار الشخصيات بكفاءة عالية. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان أعلى مستويات السلامة والراحة على مدار أيام الحدث الأربعة.

صندوق خليفة لتطوير المشاريع

ويستعرض صندوق خليفة لتطوير المشاريع خلال مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى “اصنع في الإمارات” الذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) أكثر من خمسة عشر مشروعا مبتكرا.

وسيقدم صندوق خليفة خلال هذا المنتدى مجموعةً من المبادرات الاستراتيجية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نموها المستدام وتوسُّعها في الأسواق. وتشمل هذه المبادرات برنامج “أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” الذي يربط الشركات الناشئة بالمشترين الرئيسيين، وبرنامج “تمكين الصادرات” لتعزيز القدرة التنافسية عالمياً، وبرنامج “تسهيل التمويل” لمعالجة فجوة التمويل عبر حلول مصرفية متقدمة، بالإضافة إلى برنامج “الجاهزية للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة الذي يساعد المشاريع على تلبية معايير القيمة المحلية المضافة والمشاركة الفاعلة في المناقصات الحكومية.

لحظة الانطلاق قد أتت!



غدًا يُشرق فجر جديد للصناعة الإماراتية.

نتطلّع للترحيب بكم في فعاليات اصنع في الإمارات 2025.



🗓 19-22 مايو 2025

📍 مركز أدنيك أبوظبي



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It’s time!



Tomorrow, the UAE’s industrial future… pic.twitter.com/itsePQ11L1 — MIITE (@MIITEUAE) May 18, 2025