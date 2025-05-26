انطلاق قمة الإعلام العربي 2025 اليوم في دبي مع صُنّاع الإعلام

انطلقت اليوم في دبي، فعاليات اليوم الأول من”قمة الإعلام العربي 2025“، التجمع الإعلامي الأكبر عربيا، وذلك بمشاركة نحو 8000 إعلامي من داخل دولة الإمارات وخارجها، مستهلة أعمالها بجلسات “المنتدى الإعلامي العربي للشباب”. وتجمع القمة، التي تستمر حتى 28 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، كبار الشخصيات والرموز والقامات السياسية والإعلامية ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم العربي، وذلك لاستعراض آفاق التطوير الإعلامي خلال المرحلة المقبلة. وتتضمن أعمال اليوم الأول الاحتفاء بجائزة الإعلام للشباب العربي “إبداع”، كما تشمل أجندة الحدث على مدار أيام القمة، انعقاد أكثر من 175 جلسة رئيسية، وما يزيد على 35 ورشة عمل، تقدمها كبرى المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية العالمية، فيما يشارك في القمة ومن خلال جلساتها المختلفة أكثر من 300 متحدث من المنطقة والعالم.

ويشارك في القمة كبار الشخصيات السياسية والإعلامية وصناع المحتوى وخبراء التكنولوجيا. تتضمن القمة ثلاثة فعاليات رئيسية على مدار أيامها الثلاثة. اليوم الأول، 26 مايو، يشهد “المنتدى الإعلامي العربي للشباب” وتكريم الفائزين بجائزة الإعلام للشباب العربي “إبداع”. أما اليوم الثاني، 27 مايو، فسيشهد انعقاد “منتدى الإعلام العربي” وتكريم “شخصية العام الإعلامية” والفائزين بجائزة الإعلام العربي. ويختتم اليوم الثالث، 28 مايو، بفعاليات “قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب” وتكريم الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

ويشارك في القمة شخصيات بارزة منهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، بالإضافة إلى وزراء إعلام عرب ومسؤولين إماراتيين. كما تستضيف القمة الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، ونجم بوليوود سيف علي خان، بالإضافة إلى رواد أعمال وصناع محتوى مؤثرين. وتستضيف القمة أكثر من 300 متحدث من 26 دولة، وتتضمن أكثر من 175 جلسة رئيسية و35 ورشة عمل، وستشهد توقيع 5 اتفاقيات تعاون وشراكة، بالإضافة إلى 4 خلوات إعلامية لمناقشة قطاعات مهمة كالتلفزيون والصحافة المطبوعة والمنصات الرقمية والبودكاست. وتركز الجلسات على التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الإعلام. تُحظى القمة بدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، وتستضيف منصة نادي دبي للصحافة جلسات “ماستر كلاس” بالتعاون مع مؤسسات إعلامية عالمية مثل جوجل وسناب شات وتيك توك. كما ستشهد المنصة تخريج منتسبي برنامج صناع المحتوى الاقتصادي وتوقيع كتب لعدد من المفكرين والكتاب. يهدف منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية، الذي ينظمه مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، إلى دفع عجلة تطوير هاتين الصناعتين الواعدتين وتعزيز مكانة دبي كمركز محوري للإنتاج السينمائي وتطوير المواهب.

صباح الخير .. مرحباً بكم في فعاليات اليوم الأول من #قمة_الإعلام_العربي الحدث الإعلامي الأكبر والأكثر تأثيراً على مستوى المنطقة. pic.twitter.com/JrLZTQRsCZ — نادي دبي للصحافة (@DubaiPressClub) May 26, 2025