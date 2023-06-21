انطلاق قمة أريبيان بزنس للقيادات 2023 في دبي

افتتحت صباح اليوم، في فندق أرماني دبي، الإمارات العربية المتحدة، قمة أريبيان بزنس للقيادات 2023 مع نخبة من أبرز القادة على المسرح العالمي، لاستكشاف ما يعنيه إلهام الفريق بفعالية ونجاح، وذلك بالتركيز على الأعمال في الشرق الأوسط.

وشارك في القمة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي لشؤون الاستراتيجية، ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق، جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيمس هوجن الرئيس السابق للاتحاد للطيران والرئيس التنفيذي لشركة “نايتهود جلوبال”، إنجي شلهوب رئيسة مجموعة “إتوال”، محمد باقر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي إم جي”، ديفيد جروفر الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن”، رونالدو مشحور نائب رئيس “أمازون” في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتعتبر قمة أريبيان بزنس للقيادات بمثابة منصة يستغلها أبرز القادة لتبادل الأفكار ومناقشة العقبات واستكشاف إمكانيات تشكيل مستقبل الأعمال في المنطقة العربية.

كما ستتيح القمة للحاضرين فرصة المشاركة في مناقشات تفاعلية والتواصل مع القادة الإقليميين المؤثرين.

والقمة تعتبر حدثاً محفزاً وملهماً لجميع المشاركين في مسائل عديدة، بدءاً بدراسة نماذج الأعمال الجديدة وصولاً إلى مواجهة تحديات المنافسة العالمية.

هدى الهاشمي: رؤية جديدة للإمارات

وقالت هدى الهاشمي إن الحكومة في امارات تخطط للسنوات الخمس إلى العشر القادمة، للتكيف مع التغيير، من خلال أنظمة إدارة الأداء مثل مؤشرات الأداء الرئيسية، وبرامج إصلاح القطاع العام ليصبح اكثر مرونة.

وأضافت: “سواء كنت في الحكومة أو تعمل في مجال الأعمال، فإن الدرس الأول والأهم هو أنه يجب أن يكون لديك رؤية جريئة وهدف واضح. ويتجاوز إظهار القيادة شغل الألقاب والمناصب والتأثير. يتعلق الأمر بالفعل بتصور عالم أفضل وامتلاك الشجاعة لمتابعة ذلك بلا هوادة”.

وقالت: “أود أن أشارك الدروس المستفادة حول كيفية ممارسة القيادة في حكومة الإمارات العربية المتحدة خلال رحلتي الشخصية في خدمة هذه الحكومة لأكثر من 20 عاماً”.

كما تحدثت عن رؤية “نحن الإمارات 2031″، وهي رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم وتركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية.

وتشمل المؤشرات الوطنية رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1.49 تريليون إلى 3 تريليون درهم، زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، رفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، رفع مرتبة الدولة لتكون بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية.

وقالت الهاشمي: “نريد أن نكون أفضل دولة في العالم” ، مضيفة أن هياكل الحوكمة توفر “أطراً مهمة” لإدارة النمو الاقتصادي، خاصة وأن “كل جانب من جوانب حكومتنا وبلدنا” مرتبط باحتياجات النمو.

وأضاف الهاشمي أنه من أجل إطلاق العنان للطاقات الكامنة وتحقيق الأهداف، يجب على القادة النظر إلى ما هو أبعد من العمر.

وقالت: “الأمر كله يتعلق بالناس والثقة. انظر إلى ما هو أبعد من عمر شخص ما، وشاهد مهاراته، وشغفه، والعاطفة التي تجلبها الفرق إلى العمل. وهذا أهم من عمر أي شخص، سواء أكان صغيراً أم كبيراً. لا يهم. المهم شغفها”.

إنزيريلو : الدرعية ستصبح من أعظم التجمعات في العالم

أعلن جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، خلال قمة أريبيان بزنس للقيادات 2023 في فندق أرماني في دبي، إن الدرعية ستصبح واحدة من أعظم أماكن التجمع في العالم”.

بعيداً عن الملاحظات المكتوبة، خاطب إنزيريلو بعضاً من قادة الأعمال الأكثر نفوذاً في المنطقة. واستحوذ إنزيريلو على الجمهور برسالة ملهمة حول قوة الثقافة والناس في قيادة نجاح رؤية 2030.

وكشف إنزيريلو عن إحصاءات مثيرة للإعجاب، حيث قال “إن 85 في المائة من الموظفين في الدرعية هم من السعوديين و 36 في المائة من النساء السعوديات، 16 في المائة من هؤلاء النساء السعوديات في مناصب قيادية. وأكدت هذه الأرقام التزام الدرعية بالتنوع والشمولية ، وإبراز التزام المنظمة بتمكين المرأة وتوفير فرص القيادة”.

وبالنظر إلى الأهداف المستقبلية لرؤية 2030، قال إنزيريلو إن رؤية للمملكة العربية السعودية هي بمثابة حاضنة للمواهب والازدهار، وأضاف: “نريد أن نكون أحد أكبر حاضنات المواهب في المملكة. نريد أن يصل هذا الازدهار إلى أكبر عدد من الناس. أنا أؤمن بالسياحة باعتبارها سفيرة للسعودية، فهي تشارك الناس، وتعزز الشمول” ، مشيراً إلى الالتزام بتمكين القوى العاملة السعودية والارتقاء بها.

وركز على قيمة الدرعية كونها المكان الذي شهد تأسيس المملكة العربية السعودية، وتحظى باعتراف من منظمة “اليونيسكو” كموقع للتراث العالمي.

ويعد أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في قطاع الضيافة، حيث اكتسب خبرة تزيد عن خمسة عقود في الدفاع عن القطاع وموظفيه.

ومع تقدم المملكة العربية السعودية والعالم نحو عام 2030 ، يمثل خطاب إنزيريلو تذكيراً قوياً بأن النجاح الحقيقي لا يكمن فقط في التقدم التكنولوجي ولكن أيضاً في رعاية الروح الإنسانية وتعزيز الالتزام الجماعي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

إنجي شلهوب: حلم الأزياء الفاخرة

جلبت إنجي شلهوب، رئيسة مجموعة “إتوال” تجربة الأزياء الفاخرة من أوروبا إلى الشرق الأوسط، كل ذلك لأنه “كان لديها حلم”.

وتعتبر إنجي شلهوب رمزاً للأناقة الموقرة، ورائدة أعمال مؤثرة، وفاعلة خير في الشرق الأوسط، مع نهج رائد في تجارة الأزياء الفاخرة بالتجزئة.

وقالت شلهوب خلال قمة أريبيان بزنس للقيادات 2023 اليوم “لقد كان الأمر بسيطاً للغاية – كنت طالبة صغيرة وكل ما كنت أحلم به مع نفسي حينها كان حلماً – وهو جلب الأزياء الفاخرة إلى العالم. في ذلك الوقت، لم تكن الموضة والأزياء الفاخرة موجودة بشكل بارز وكان حلمي هو جلب بعض العلامات التجارية الفرنسية الفاخرة”.

وأوضحت شلهوب أن العملاء هم المفتاح لبناء إمبراطورية تجارية ناجحة.

وقالت: “كن قريباً من عملائك واستمر في النظر إلى السوق – اتجاهات السوق ومتطلباته – لفهم الاحتياجات العديدة للعملاء”.

ومع ذلك، إلى جانب التعرف على عملائك واستكشاف السوق، من المهم “السير في الرحلة بشغف”، خاصة وأن الاتجاهات تتغير باستمرار.

كما قالت شلهوب إن كل رحلة تجلب تحدياتها وهذه التحديات حتمية.

وقالت: “لقد مررنا بأوقات عصيبة، وشخصياً، كان من الصعب جداً أن أكون امرأة تحاول بناء صناعة من الصفر” ، مضيفة أن الرجال موجودون في صناعة التجزئة الفاخرة مثل النساء.

وأوضحت كذلك أنه في أوقات الاتجاهات المتطورة ، تستمر التحديات في الارتفاع وأحد التحديات الرئيسية في الوقت الحالي هو تلبية احتياجات جيل ما بعد الألفية (الجيل Z).

“لقد حدثت أشياء كثيرة. لكن اليوم ، يتحدانا الجيل Z خاصة أننا ملتزمون بعدم تلويث المحيطات بالألياف التي تستخدم في الغالب بطرق معينة بطريقة سريعة”.

جيمس هوجن : ضرورة تكيف الطيران مع التحديات

ناقش جيمس هوجن، رئيس “نايت هود جلوبال”، في قمة أريبيان بزنس للقيادات 2023، التحديات والفرص التي تواجه صناعة الطيران.

ومن خلال خبرته الواسعة في هذا القطاع منذ عام 1974 ، أكد هوجن على أهمية التكيف مع الديناميكيات المتغيرة والتقدم التكنولوجي والتحولات العالمية. وسلط الضوء على أهمية تمكين الناس، وتحسين فرص العمل، ومعالجة الشواغل البيئية والمجتمعية.

وأقر هوجن بأن صناعة الطيران قد شهدت تغيرات كبيرة على مر السنين، بما في ذلك ظهور شركات طيران منخفضة التكلفة وتأثير الأحداث العالمية الكبرى.

وشدد على أهمية القدرة على التكيف والحاجة إلى إعادة تقييم النماذج التشغيلية واستراتيجيات الشبكة باستمرار.

ونظراً لأن الصناعة منظمة للغاية وأن عمليات الدمج تمثل تحدياً على نطاق عالمي ، فإن العمل بذكاء من خلال الشراكات والتحالفات يصبح أمراً بالغ الأهمية.

ويلعب الطيران دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي والتنويع. وأشار هوجن إلى أن الصناعة تساهم بنسبة 3.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتنقل أكثر من 4 مليارات مسافر سنوياً.

وخلال تفشي وباء “كوفيد-19″، لعب الطيران دوراً رئيسياً في نقل السلع الأساسية ودعم السياحة، ودفع التحديث والتغيير عبر الاقتصاد بأكمله. وشدد هوجن على الحاجة إلى “تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية” وأهمية الإدارة الفعالة للعقبات التنظيمية العالمية.

وأكد هوجن أهمية الأفراد والشراكات والتكنولوجيا في صناعة الطيران. يعد التعاون مع أصحاب المصلحة مثل مصنعي الطائرات وموردي المحركات وقادة الصناعة أمراً ضرورياً لإطلاق اقتصاديات الحجم وتحقيق النجاح.

وشدد على ضرورة الاستثمار في الأفراد، وتعزيز ثقافة الكفاءة، وتوفير فرص النمو والتنمية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تبني التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من البيانات بشكل فعال إلى تعزيز تجربة الركاب، وضمان العمليات السلسة، ودفع الابتكار.

وقال هوجن: “قد تكون شركات الطيران كثيفة رأس المال – لكن الأشخاص المناسبين يصنعون الفرق”.

وسرد أمثلة من الاتحاد للطيران، مثل تقديم مفهوم “الإقامة” ، وتعزيز التجربة على متن الطائرة، ودمج الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا. وشدد هوجن على أن الابتكار والتمايز أمران حاسمان للنجاح في سوق تنافسية.

وقال هوجن: “بدأت الاتحاد للطيران في ركن من مطار أبوظبي، كان علينا بناء البنية التحتية من الصفر”.

محمد باقر : بناء إمبراطورية الرفاهية

قال محمد باقر ، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة “جي إم جي” في قمة أريبيان بزنس للقيادات 2023: “سأحاول خداع أطفالي للبقاء في جي إم جي، تماماً كما خدعني والدي للانضمام إلى الشركة”.

وتحدث باقر عن بناء إمبراطورية الرفاهية من “الشمس والرمال والرياضة” ، تماماً مثل اسم أحد أبرز أعماله.

وبصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في “جي إم جي”، أدت قيادة باقر إلى مجموعة مزدهرة تضم مجموعة واسعة من مؤسسات البيع بالتجزئة والعلامات التجارية الشهيرة والخدمات الشاملة للمستهلكين.

وقال باقر: “لقد رفضت دور الرئيس التنفيذي ثلاث مرات قبل توليه، في الواقع. ومع ذلك، بدأت رحلتي في العمل العائلي عندما لاحظت وجود فجوة في السوق لأول مرة – وبينما لاحظت ذلك، أمضيت السنوات الست الأولى في مراجعة كل قسم على حدة، وأنا أمضي الوقت مع الفرق المختلفة للتعلم منهم. هذا هو المكان الذي علمت فيه أن الفريق الجيد سيحقق النجاح”.

وأضاف: “أعتقد أن أهم شيء هم الأشخاص” في أي مؤسسة، هذه هي الطريقة التي تأخذ بها معك في رحلة ناجحة، ومن المهم أيضاً ضمان راحة الموظفين”.

وقال: “عندما أقوم بإجراء مقابلة مع شخص ما، أقول له دائماً، كمؤسسة، أنه من السهل جداً توظيف الأشخاص. تقوم لينكدإن بعمل رائع في التوظيف، ولكن يجب أن يحب هذا الشخص وظيفته. نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا الشغف لذلك”.

وأضاف: “بالنسبة لأطفالي ، لديهم الشغف وعندما نحتاج إلى تنمية شركة عائلية، يجب أن تنمو بوتيرة 25% لمواكبة القيمة نفسها اليوم لجيل المستقبل، أطفالنا. لذا، إذا استمتعوا بها وكان لديهم شغف، فسنمضي قدماً”.

ديفيد جروفر: روشن تلبي الاحتياجات السكنية المتنوعة

وألقى ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لشركة “روشن”، الضوء على رؤية الشركة الطموحة ودورها في تحويل المملكة العربية السعودية من خلال التطورات واسعة النطاق.

وتهدف “روشن” إلى إنشاء مجتمعات متكاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للسكان، من الإسكان إلى التعليم والترفيه.

وقال جروفر: “لدينا الكثير لنفعله بوتيرة فائقة السرعة، وتيرة لم يشهدها العالم من قبل”.

وركز جروفر على حجم مشاريع “روشن”، موضحاً أنها لا تقتصر على المشاريع المخصصة للأفراد بل تمتد إلى تحويل مدن بأكملها.

ومع 10 مشاريع تطوير رئيسية قيد التنفيذ في وقت واحد في جميع أنحاء المملكة، تنفذ “روشن” مجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمساجد ومساحات البيع بالتجزئة والتجارية والطرق السريعة والجسور ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومرافق توليد الطاقة.

وقال: “نحن مسؤولون عن 10 مشاريع تطويرية رئيسية تحدث جميعها في الوقت نفسه في جميع أنحاء المملكة”.

وشدد جروفر على الحجم الهائل للمشاريع والحاجة إلى تقسيمها إلى مكونات يمكن إدارتها، وعلى أهمية مواءمة رؤية الشركة مع الخطة الرئيسية وتخطيط البنية التحتية لضمان التكامل الناجح مع المجتمعات القائمة.

وقال: “لقد ذكرت حجم المشاريع مرات عديدة، إنه أمر مذهل. أتذكر أول يوم لي عندما خرجت إلى مشروعنا الأول كان في الرياض. أتذكر التجول في الموقع مع بعض أعضاء فريقنا في سيارة الدفع الرباعي، وكنت أفكر أن هذا الموقع رائع. لأنني لم أستطع رؤية حدوده بالفعل”.

وأضاف: “عليك أن تفكر ملياً حتى ينجح مشروعك”.

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه “روشن” في تلبية الطلب المتزايد على المساكن وغيرها من العقارات في المملكة العربية السعودية. وأشار جروفر إلى أن ما يقرب من 65 في المائة من السكان السعوديين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، مما يجعل من الضروري للشركة تلبية تفضيلات نمط الحياة المتغيرة ومتطلبات القدرة على تحمل التكاليف لهذه الفئة السكانية. وقال “نحن نحاول إرضاء الشباب والمتزايد عدد السكان”.

ولتلبية هذا الطلب، تهدف “روشن” إلى توفير مجموعة متنوعة من العقارات التي تتراوح من الإسكان الميسور التكلفة إلى المساكن الراقية. وأكد جروفر التزام الشركة بإنشاء مجتمعات متكاملة حيث يمكن للأفراد من مختلف فئات الدخل العيش معاً، وتعزيز الشعور بالوحدة والانتماء.

وأوضح جروفر قائلاً: “ما لا تريد القيام به هو إنشاء أحياء منعزلة، فأنت تريد التأكد من أن كل شخص يشعر بأنه جزء من المجتمع نفسه”.

رونالدو مشحور : القيادة الجيدة هي فهم العملاء

تحدث رونالدو مشحور نائب رئيس “أمازون” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن رحلته التي شهدت تحول سوق دوت كوم إلى Amazon.ae.

وقال “كان الناس يطلقون علينا دائماً أمازون الشرق الأوسط قبل أن يتم الاستحواذ عليها”.

وقال مشحور: “لطالما كانت لدي رؤية لربط الناس في جميع أنحاء المنطقة – مررنا بمراحل بوضوح. كنت أرغب في دمج التكنولوجيا أيضاً. ومع ذلك، فقد استغرقنا بعض الوقت حتى فهمنا ما تريده الشركات وما يريده العملاء وكيف يمكننا استخدام التكنولوجيا لصالحنا. وفي النهاية، نجحنا في بناء وجهة جديرة بالثقة، حيث كان العملاء والبائعون يأتون للتداول كل يوم. أعتقد أن عملية الاستحواذ جاءت في وقت شعرنا فيه بالكثير مما شعرنا به في حمضنا النووي”.

بالنسبة إليه، “القيادة الجيدة هي فهم عملائك”. ويقول: “تعلم كيفية الابتكار، ومدى السرعة التي يمكنك بها ابتكار بعض الفهم لما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا لك وكيف يمكنك توسيع نطاقك كشركة. أعتقد أن بعض الأشياء التي يحتاج رواد الأعمال اليوم إلى امتلاكها والمهارات التي يحتاجون إلى تطويرها هي شيء يجب تعلمه بمرور الوقت. من المهم أيضاً بناء فريق جيد وإضافة إلى ذلك، فإن المثابرة والقرارات الجيدة هي أشياء سيتم تعلمها وتدريسها بمرور الوقت. هناك بعض المواهب في هذا الأمر، ولكن هناك الكثير من العلوم التي يمكنك تعلمها وتعليم نفسك لتتدرب عليها”.

وأصبح موقع سوق دوت كوم Amazon.ae رسمياً في 1 أيار / مايو 2019.

واستحوذت أمازون على سوق دوت كوم ، أكبر منصة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، في عام 2017 وأعادت تسميتها باسم Amazon.ae لتتماشى مع علامة أمازون التجارية العالمية.

وسمح هذا التغيير للعملاء في الإمارات العربية المتحدة بالوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والاستفادة من خدمات أمازون وبنيتها التحتية، ولعبت قيادة مشحور دوراً محورياً في ضمان وصول شركته إلى جمهور عالمي.

فرح ظفر: المصداقية والتمكين في القيادة

استعرضت فرح ظفر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا Lyvely، رؤيتها حول القيادة والرؤية ودور الابتكار في تشكيل المستقبل. وسلطت ظفر الضوء على رحلتها كقائدة، والتحديات التي واجهتها، وأهمية المصداقية والتمكين في القيادة.

ولدت ظفر لعائلة مهاجرة في المملكة المتحدة، ونسبت الفضل إلى والدها باعتباره مصدر الإلهام الرئيسي لأخلاقيات عملها. نشأت مع تركيز قوي على التعليم، وغُرِسَت في الاعتقاد بأن العمل الجاد من شأنه أن يؤدي إلى النجاح. حفزتها هذه العقلية على التفوق على أقرانها واغتنام الفرص، مما قادها في النهاية إلى دبي قبل 23 عاماً.

وقالت ظفر: “اعتاد والدي أن يقول، كوني أكثر شخص يعمل في مكان العمل لأنك حينها لن تفشل”.

وتطرقت ظفار إلى الفترة التي قضتها في دبي، فأشادت بالقيادة المؤثرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، واعتبرته قائداً يتمتع برؤية، قائلة: “الشيخ محمد بن راشد هو القائد الأكثر رؤية في عصرنا وعالمنا”.

وشددت على أهمية وجود رؤية أكبر من الذات. وأكدت أهمية الاقتناع في الرؤية وضرورة التنفيذ بتواضع.

وتعتبر ظفر أن “الرؤية لا قيمة لها بدون تنفيذ”.

وأضافت: “أعتقد أننا في هذا المجتمع التنافسي للغاية، فإن الأمر يتعلق بإيجاد هذا السلام الداخلي وتلك النزاهة في شخصيتك”.

مع تحول الحديث نحو النساء في المناصب القيادية، شاركت ظفر وجهة نظرها حول السلطة والتأثير. وباعتبارها قادمة من خلفية متواضعة، كافحت فرح ظفر في البداية كي تتبوأ أعلى المناصب الادارية لكنها وجدت العزاء في مفهوم القوة الحقيقية. وقالت إن “القوة الحقيقية تكمن في القدرة على التأثير وتمكين الآخرين. لا أعتقد أنني شعرت يوماً بالقوة أو في السلطة. عندما تأتي من مثل هذه الخلفية المتواضعة، يكون لديك الكثير من القلق وهاجس متلازمة المحتال”.

وشددت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا Lyvely على القدرة التحويلية للابتكار، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، وقدرته على تمكين الأفراد ليصبحوا قادة.

وقالت: “لقد أوجدت وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الويب 2 متابعين أكثر من القادة” ، موضحة أن “المجتمع مصمم بحيث لا يصنع قادة، بل تم تصميمه لجعل المتابعين”.

وبغض النظر عن جميع المهارات والنصائح القيادية، خاضت ظفر في موضوع تؤمن به بشدة وشددت على الحاجة إلى الاستسلام ومواءمة رؤية المرء مع طاقة الكون والسماح للحياة بقيادتها.

دونا سلطان : العزيمة والتصميم والعمل بتميز

قالت دونا سلطان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة KEO International Consultants، إنها نادراً ما تقبل المشاركات الخطابية لأنها غالبًا ما تُسأل عن القيادة النسائية لكنها ترفض مفهوم فئات الرجال مقابل النساء.

وأضافت إن تكريس جوائز حسب الجندر بدلا من الكفاءة سواء كان ذلك للرجل أو للمرأة لا معنى له، فلا يوجد مثلا جائزة أفضل رجل في منصب الرئيس التنفيذي فلماذا تكثر الجوائز باسم المرأة بدلا من الشخص بكفاءته بدلا من جنسه ذكر كان أم إنثى: “ما يدور في بالي دائماً هو تكريم يتكرر باسم سيدة الرئيس التنفيذي لهذا العام”، وصفق الحضور بحرارة.

وتعمقت سلطان في سرد رحلتها الرائعة إلى القمة، وسلطت الضوء على التحديات التي تواجهها الصناعة التي يهيمن عليها الذكور والشرق الأوسط. عندما اعتلت المنصة، اعترفت بشكل هزلي بالفراغ الذي ظهر عندما تراجعت موهبة الرجال على ما يبدو، مما أدى إلى صعودها في الرتب.

وقالت: “من خلال التحدث اليوم، آمل أن أتمكن من خلال سرد قصتي من التأثير على الحوار، وهي قصة ابنة مهاجرين إلى الولايات المتحدة ليس لديهم أكثر من أحلامهم التي انتهى بها الأمر كرئيسة ومديرة تنفيذية لإحدى أكبر الشركات الاستشارية في المنطقة”.

وأضافت: “إذا لم تجلب التحيز الجنسي إلى الغرفة، فلن تجدها هناك”.

وألمحت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بقولها “هذا ليس خطاباً مصرحاً به للذكاء الاصطناعي. لقد وعدت نفسي أنه يجب أن يكون صوتي الحقيقي ويجب أن يأتي من القلب”.

وقالت في الختام: “لا يزال شعاري يتسم بالعزيمة والتصميم وأن العمل المضني بجد لا يكفي وحده للنجاح، بل العمل لأكون متميزة”.

وبتواضع اعترفت بأنها لا تملك كل الإجابات أو خارطة طريق واضحة للقيادات النسائية الطموحة. بدلاً من ذلك، كانت تهدف إلى مشاركة الخيارات والعوامل الدافعة وراء نجاحها.

وذكرت الحضور بأن قصتها ما هي إلا منظور واحد من بين العديد، وحثت الأفراد على إنشاء قصصهم الخاصة وتمهيد مساراتهم الفريدة. وقالت دونا سلطان: “لا يزال شعاري يتسم بالعزيمة والتصميم وأن العمل الجاد لا يكفي، والعمل لأكون متميزة”.