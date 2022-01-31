انطلاق فعالية “بوصلة دلني” للألعاب والرياضات الإلكترونية

واس-انطلقت أمس ، فعالية “بوصلة دلني” المقدمة من مركز دلني للأعمال – أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية – تحت شعار “الألعاب والرياضات الإلكترونية”، في فندق الفورسيزون بالرياض، التي جمعت رواد الأعمال والمقبلين على سوق العمل الحر مع أصحاب الخبرات والتجارب والمستثمرين.

وتناولت الفعالية أنشطة رئيسة، تضمنت عدداً من الجلسات الحوارية يقدمها نخبة من المختصين والخبراء في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية لتبادل المعارف والخبرات، بالإضافة إلى معرض مصاحب يشتمل على مجموعة من الأجنحة للجهات الداعمة والموردين والمشاريع المميزة في هذا القطاع، ومنطقة مخصصة للاستشارات التخصصية لأصحاب الأفكار والمشاريع، من خلال نخبة من المستشارين يصل عددهم إلى 25 في مجالات التسويق والتمويل وتطوير الأعمال والاستشارات القانونية والمالية والتشغيلية.







كما تضمنت الفعالية ورش عمل للجهات ذات العلاقة والممارسين وأصحاب الأعمال في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي تهدف للخروج بتوصيات تسهم في تطوير القطاع؛ إضافة إلى منطقة “عيش التجربة” التي أتاحت للزوّار تجربة ألعاب وأجهزة الواقع الافتراضي.

https://twitter.com/SaudiDBC/status/1486696771015299079/photo/2