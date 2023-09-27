انطلاق فعاليات يوم السياحة العالمي بالرياض.. الحدث الأكبر منذ 43 عاما

انطلقت الفعاليات المصاحبة ليوم السياحة العالمي الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى في عاصمتها الرياض، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تحت شعار السياحة والاستثمار الأخضر.

ويشارك في الجلسات الحوارية أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة حول العالم، من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي.

وقالت الجنة المنظمة للفعاليات أن حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة يعد بمثابة الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقته قبل 43 عاماً.

وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس”: “في يوم السياحة العالمي ندرك الحاجة الماسة للاستثمارات الخضراء من أجل بناء قطاع سياحي يخدم الإنسان وكوكب الأرض، وعلينا توحيد الجهود لتسخير كامل الإمكانيات للسياحة المستدامة، كونه استثمار في المستقبل المشرق للجميع”.

ويشارك على رأس قائمة المتحدثين أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وخالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، والأميرة هيفاء بنت محمد نائبة وزير السياحة السعودي، ونيكولينا برينجاك وزيرة السياحة والرياضة الكرواتية، ومحمد إرسوي وزير الثقافة والسياحة التركي، وغيرهم.

وكان قد تم انتخاب السعودية رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2023، واستضافت الرياض القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة العام الماضي، كما تحتضن الرياض المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط.