انطلاق فعاليات معرض آراب هيلث 2023 الإثنين في دبي بمشاركة قياسية للأجنحة الدولية

سيعود معرض ومؤتمر آراب هيلث، أكبر معرض ومؤتمر للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، للانعقاد من جديد في دبي الأسبوع المقبل في الفترة الممتدة من 30 يناير/كانون الثاني إلى 2 فبراير/شباط 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قياسية بلغت أكثر من 45 جناحًا دولياً، بما في ذلك المشاركة الأولى لكلٍ من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا وإستونيا.

وشهد الحدث بالإضافة إلى مشاركة العارضين الدوليين الجدد والعائدين، ارتفاعًا ملحوظاً في عدد العارضين الإقليميين مما أدى إلى بيع كامل مساحة المعرض في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، على الرغم من إضافة خمس قاعات إضافية إلى المساحة المخصصة للمعارض، حيث يشغل آراب هيلث الآن بشكل فعال جميع المساحات المتاحة في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المتوقع، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أن يشهد الحدث الذي يستمر لأربعة أيام ويقام هذا العام تحت شعار “الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية”، مشاركة أكثر من 3000 شركة عارضة وأكثر من 51,000 متخصص في الرعاية الصحية ليتابع بذلك مسيرة النجاح الباهر الذي حققته نسخة 2022 من المعرض، والتي شهدت إبرام صفقات تجارية بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتي.

وقال روس ويليامز، مدير المعرض لدى شركة انفورما ماركيتس “ستكون دولة الإمارات مرة أخرى مركز صناعة الرعاية الصحية عندما يعود آراب هيلث للانعقاد مجدداً الأسبوع المقبل، حيث شهدنا انتعاشًا قويًا في عام 2022، وعام 2023 بلغ حوالي 97٪ من أرقام ما قبل فترة جائحة كوفيد-19، مما يؤكد الطلب العالمي غير المسبوق، والذي يقابله حضور المشترين الحريصين على مشاهدة أحدث الابتكارات والتقنيات الجديدة في قطاع الرعاية الصحية”.

وأضاف ويليامز “سنقدم منصة مثالية لقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزامناً مع زيادة مشاركة الأجنحة الدولية لبناء علاقات مع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم وإعادة التأكيد على مكانة الإمارات كمركز عالمي للرعاية الصحية”.

وكجزء من التزام آراب هيلث بعرض أحدث التقنيات والابتكارات، فقد تمت إضافة سلسلة من الميزات الجديدة إلى أرض المعرض، بما في ذلك جناح الصحة الذكي بالشراكة مع جمعية الصحة الذكية، حيث يقع جناح الصحة الذكي في منطقة التحول للرعاية الصحية في آراب هيلث، وسيعرض العديد من التقنيات الجديدة من خلال العروض التوضيحية الحية، بما في ذلك وحدة العناية المركزة الرقمية الرائدة وغرفة العمليات الذكية وغرفة الطوارئ الثورية.

وعلق ويليامز قائلاً “ستسمح هذه الميزة الجديدة للزوار بتجربة أكثر تقنيات الرعاية الصحية ابتكارًا واستدامة لتحسين رعاية المرضى، حيث سيكون لدينا أيضًا مسرحاً خاصاً لإقامة الندوات والجلسات، والذي سيوفر بدوره للعارضين منصة مثالية للكشف عن أحدث تقنيات الرعاية الصحية”.

وسيستضيف معرض الصحة العربي أيضًا النسخة الثانية من قمة مستقبل الصحة في متحف المستقبل في دبي، حيث سيناقش الحدث الحصري الشامل للمديرين التنفيذيين من صناعة الرعاية الصحية مستقبل إمكانيات الصحة والرعاية الصحية في عالم ميتافيرس الافتراضي، كما سيقدم العديد من قادة الصناعة المشهورين عالميًا وأصحاب الرؤى وخبراء ميتافيرس والمؤلفين رؤاهم المستقبلية حول هذا الموضوع.

وتعود مسابقة إنوفيت 8 Innov8 Talks الشهيرة، مما يوفر لـ 24 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم الفرصة لعرض كيفية تطويرهم لحلول فريدة ومبتكرة تعود بالفائدة على صناعة الرعاية الصحية، حيث تستمر المسابقة في الفترة من 30 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار 2023، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم الأربعاء المقبل.

وسيضم معرض آراب هيلث 9 فئات من القطاعات، تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المستهلكات وجراحة العظام والرعاية الصحية والخدمات العامة والتصوير والأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والوقاية والبنية التحتية والأصول.

وسيعقد ما مجموعه 9 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر خلال الأيام الأربعة لمعرض آراب هيلث 2023، حيث من المتوقع أن يستقبل 3200 مندوب وأكثر من 300 متحدث دولي، كما يعد الطب الباطني وطب الأطفال والتخدير وإدارة الألم إضافات جديدة لمؤتمرات هذا العام، كما تشمل المؤتمرات أيضاً تسليط الضوء على أمراض النساء والتوليد وجراحة العظام والأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ وإدارة الجودة.

وستطلق شركة إنفورما ماركيتس مبادرة “أفضل جناح عارض” تماشياً مع تبني مفهوم الاستدامة، والتي ستشجع العارضين على الابتعاد عن منصات العرض التي تستخدم لمرة واحدة والتأكد من أن جميع العناصر الأساسية مثل الجدران والقناطر والعدادات التي يتم بناؤها بطريقة يمكن أن تكون معاد استخدامها. كما سيتم تشغيل معرض آراب هيلث بواسطة الطاقة المتجددة.

كما سيضم آراب هيلث لأول مرة منطقة القرية (ذا فيليج) الجديدة، وهي منطقة مصممة للسماح للزوار بالتواصل والاسترخاء بينما يفخرون بمجموعة من خيارات الأطعمة والمشروبات، حيث تقع القرية بجوار ساحة زعبيل 2.

وسيتم انعقاد هذا الحدث بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.

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www.arabhealthonline.com