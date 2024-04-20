انطلاق فعاليات مؤتمر تمكين المرأة في أتلانتس دبي

شهد اليوم جلسات مؤتمر تمكين المرأة الذي انطلق في أتلانتس ذا رويال دبي حوارات هامة حول استراتيجيات تقدم المرأة في الأعمال والوظائف، وتحدثت المهندسة مشاعل الشميمري وهيمستشارة ومهندسة سعودية تعمل في مجال هندسة الطائرات، وكانت أستاذة في قسم الميكانيكا والفضاء بجامعة ميامي وتتولى حاليا منصب نائبة رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية لمبادرات التنوع ومستشار خاص للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، لأريبيان بزنس عن تناول أولى الجلسات قضايا حيوية في تمكين المرأة من خلال طرح أبرز المسائل والظروف الحالية التي تواجه فيها المرأة أحيانا ممانعة، أو يقتصر توظيفها في أقسام ووظائف لا تتسم بالتنوع ولا التدرج الوظيفي ولا تقترب من المناصب القيادية العليا.

وترد مشاعل على استفسار محرر أريبيان بزنس حول اعتبار البعض أن توظيف المرأة يكون أحيانا أسميا أو لمجرد إظهار تعيين المرأة لأغراض رمزية دون النظر بالكفاءة أحيانا، وتنفي مشاعل حقيقة التهاون مع المرأة بل على العكس وتقول:” على العكس، نجد كثيرا أن المرأة تعمل أحيانا أضعاف الرجل بسبب الضغوط ولكي تثبت كفاءتها، لكننا نرى أن المرأة لا تضطلع بوظائف مهمة في مختلف الأقسام ولا نرى وظائف في مناصب قيادية ومهام عليا.”

وتلفت إلى ضرورة اهتمام الشركات بجعل تمكين المرأة أولوية لتحقيق المساواة وتقديم الدعم لها بأجواء مناسبة بدلا من البيئة العدائية أحيانا لوجود المرأة وتصعيب عملها.

وتضيف مشاعل الشميمري بالقول إن ثقافة الشركة المناسبة تعد مكسبا كبيرا لها على المدى البعيد نظرا لأهمية تقييم الشركة بناء على التسهيلات التي تقدمها لجذب أصحاب وصاحبات المهارة والكفاءة، من خلال توفير التوازن بين العمل والعائلة.

ويتواصل مؤتمر تمكين المرأة الذي ينظمه مجلس تمكين المرأة، غدا ليثبت مكانته كوجهة أساسية للقيادات النسائية من جميع أنحاء العالم بهدف كسر الحدود ووضع معايير جديدة في تمكين المرأة حيث تجتمع القيادات النسائية للتصدي للصور النمطية وللاحتفال بإنجازاتهن من خلال توفير منصة لائقة للتواصل والتعلُّم والتمكين حيث ستجد المرأة الناجحة مكانًا لها.