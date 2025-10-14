انطلاق فعاليات “جيتكس جلوبال 2025” في دبي، فما الذي كشفه اليوم الأول؟

انطلقت، أمس في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات “جيتكس جلوبال 2025″، أكبر حدث تكنولوجي وذكاء اصطناعي في العالم، بمشاركة أكثر من 6,800 عارض، في دورة استثنائية تواكب التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي الشامل وتكامل الحوسبة والبيانات والحوكمة الرقمية بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. ويشهد المعرض هذا العام أوسع برنامج للذكاء الاصطناعي في تاريخه، مع مشاركة قيادات عالمية بارزة، من بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي 42″، في نقاش رئيسي بعنوان “من التبني المبكر إلى المجتمعات الأصلية في الذكاء الاصطناعي: تصور العصر الجديد للذكاء”. ويستضيف الحدث سلسلة من القمم العالمية التي تتناول الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي، والاستثمار، والحوسبة الكمومية، والأمن السيبراني، والحوكمة الرقمية، بمشاركة وزراء وصنّاع قرار وخبراء من مختلف أنحاء العالم. ويعكس تنظيم “جيتكس جلوبال 2025” المكانة الرائدة لدبي في قيادة التحولات التكنولوجية العالمية، وتعزيز مكانة الإمارات مركزا دوليا للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

أهم مجريات اليوم الأول

وشهد اليوم الأول في الدورة الخامسة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال 2025 الكشف عن مشاريع ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية من كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمؤسسات والشركات العاملة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، وأطلقت شركة “دو” مركز البيانات الجديد “كروم” (Krome) على مساحة 500 ألف متر مربع، مستهدفة تحقيق سعة تخزينية تصل إلى 100 ميجابايت، ضمن خطة لتوسيع قدرات الإمارات في مجال الحوسبة السحابية. كما أعلنت كور 42 (Core42)، عن منصة دفع فوري جديدة تهدف إلى تعزيز البنية المالية الرقمية وتسريع عمليات الدفع الإلكتروني في المنطقة. وكشفت سيريبراس سيستمز (Cerebras Systems) عن بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي في الإمارات، توصف بأنها من بين الأقوى عالميًا من حيث قدرات المعالجة. وأبرمت شركة بريسايت (Presight) شراكة مع مركز ناصر للعلوم والتكنولوجيا في البحرين لتطوير حلول ابتكارية في مجال الذكاء الاصطناعي الموجه للخدمات الحكومية والبحثية. كما أعلن عن إطلاق منصة جديدة تحمل اسم أوربيترون إي آي OrbitronAI موجهة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسي. كما كشفت تقارير أن ديل تكنولوجيز تستحوذ على نحو 24% من سوق خوادم مراكز البيانات في الإمارات، وفق تصريحات رسمية نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية “وام”. وشهد المعرض أيضًا إطلاق منصة GIQ من قبل شركة Space42 على سحابة مايكروسوفت أزور، لتوسيع الوصول إلى البيانات الجغرافية المكانية، في حين استقطب جناح الذكاء الاصطناعي “AI Park” اهتمامًا واسعًا بإعلانه عن مشروعات تستهدف طاقة تشغيلية تصل إلى 1 جيجاواط. ويستكمل المعرض فعالياته اليوم في “دبي وورلد ترِيد سنتر” بمشاركة آلاف الشركات والمؤسسات من أكثر من مئة دولة، وسط تركيز رئيسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الحوسبة الكمية، وإنترنت المستقبل.

الحدث يبرز اندماج التكنولوجيا مع الاستراتيجيات الاقتصادية والطموحات الجيوسياسية، ويعزز دور دبي كمركز عالمي للتقنية والابتكار. كما شهد اليوم الأول نقاشات حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره الاقتصادي والسياسي، بمشاركة مسؤولين حكوميين من الإمارات وكندا والاتحاد الأوروبي وسلوفينيا وبولندا، إضافة إلى منظمات أممية. تطرق الحضور إلى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي مثل خطة الاتحاد الأوروبي Apply AI البالغة 1.1 مليار دولار، واستراتيجية أبوظبي الرقمية 2025–2027 بقيمة 3.5 مليارات دولار. وقدمت شركات عالمية تقنيات جديدة، منها سيريبراس التي عرضت أكبر حاسوب خارق لتدريب الذكاء الاصطناعي، ومرسيدس-بنز بسيارتها الكهربائية VISION EQXX، وXPENG بطائرتها eVTOL، وأوراكل بحلول السحابة الموزعة وابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى إصدارات من بلاك بيري وAWS وHCL. وشهد المعرض مشاركة دولية واسعة، أبرزها البرازيل كشريك الدولة، وأجنحة من عدة قارات.

يناقش اليوم الثاني بناء “مجتمعات مولودة بالذكاء الاصطناعي” بحضور قيادات من أوبن أي آي، جي42، مايكروسوفت، سيسكو، أوراكل، وخزنة داتا سنترز، مع استمرار إطلاقات تقنية وجلسات سياسات عامة وفرص تعاون دولي.

محمد بن راشد: أثناء افتتاح معرض جايتكس جلوبال اليوم .. حيث تجتمع 180 دولة يمثلها أكثر من 6000 مؤسسة وشركة وما يزيد على 1400 متحدث ضمن أهم حدث عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



فخور بمشاركة ومواكبة المؤسسات الحكومية .. فخور بمشاركة شركاتنا الوطنية .. وفخور بوطني الذي… pic.twitter.com/urKD2drRyk — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 13, 2025