 انطلاق فعاليات أكبر دورة في تاريخ  معرض جلفود 2023   

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 28 من معرض “جلفود 2023” الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك في أول أيام انعقاد الدورة الأكبر في تاريخ المعرض بمشاركة 5000 عارض من 125 دولة، ويستمر حتى 24 فبراير الجاري.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، بزيارة فعاليات معرض “جلفود 2023”.

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أكثر من مليون قدم مربع تضم 5000 شركة يستعرضون أكثر من 100 ألف منتج غذائي في معرض جلف فود دبي الذي زرته صباح اليوم.. شهدت الدورة الماضية إتفاقيات بـ36 مليار درهم .. ونتطلع لدورة جديدة ناجحة للمعرض .. وستبقى دبي المكان الذي يجمع تجار العالم .

أكثر من مليون قدم مربع تضم 5000 شركة يستعرضون أكثر من 100 ألف منتج غذائي في معرض جلف فود دبي الذي زرته صباح اليوم.. شهدت الدورة الماضية إتفاقيات ب36 مليار درهم .. ونتطلع لدورة جديدة ناجحة للمعرض .. وستبقى دبي المكان الذي يجمع تجار العالم . pic.twitter.com/pPFZOCkv5n — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 20, 2023

وسيواصل معرض جلفود بنسخته الثامنة والعشرين وصل مجتمعات الأغذية والمشروبات حول العالم تحت سقف واحد، وسيكون بمثابة نقطة انطلاق لاتجاهات الصناعة وسيشكّل قوة عالمية ذات تأثير في مجال التوريد.

وافتتح وزير الزراعة والغابات والسيادة الغذائية الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا وماتيو زوباس، رئيس وكالة التجارة الإيطالية المنتخب حديثاً، الجناح الإيطالي في معرض جلفود ويقدم 180 عارضاً للمنتجات الإيطالية ونخبة من الطهاة الحائزين على نجمة ميشلان المأكولات الإيطالية الأصيلة في معرض جلفود 2023 دبي في الفترة ما بين 20 و 24 فبراير

#gulfood2023



وزير الزراعة الإيطالي يوافق على مضض على قرار السماح بمكونات الحشرات بمنتجات الغذاء

عبر الوزير لأريبيان بزنس عن معارضته لكل أنواع الأطعمة الاصطناعية مثل منتجات الألبان واللحوم داعيا إلى ممارسات مستدامة في إنتاج الغذاء. pic.twitter.com/6nwpAfbciY — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) February 20, 2023