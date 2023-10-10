انطلاق عملية بيع تذاكر كأس آسيا 2023

تنطلق اليوم الثلاثاء عملية بيع تذاكر مباريات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 المزمع اقامتها في قطر في الفترة بين 12 كانون الثاني/يناير و10شباط/فبراير 2024.

وقال حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة “مع تبقي أقل من 100 يوم (على انطلاق البطولة) نود أن نعلن عن انطلاق بيع تذاكر كأس آسيا اعتبارا من الثلاثاء (اليوم)”.

تذاكر كأس آسيا تبدأ من 25 ريال قطري

وأشار الكواري إلى أن التذاكر ستكون متاحة إلكترونيا فقط عبر المنصات الإلكترونية وأنها ستطرح على مراحل بفئات سعرية مختلفة تبدأ من 25 ريال قطري (6.87 دولار).

وأوضح أن التذاكر لن تكون مرتبطة بتأشيرات الدخول إلى قطر كما كان الأمر خلال كأس العالم، مشيرا إلى أن عملية الدخول للدولة ستتم عبر الآلية المعتادة وعبر السبل المختلفة للحصول على التأشيرة الرسمية.

وأضاف الكواري أن البطولة ستقام على 9 ملاعب استضاف 7 منها مباريات كأس العالم 2022، مشيرا إلى أن ذلك “سيضيف زخماً كبيراً للبطولة”.

ويشارك في البطولة 24 منتخباً من القارة الآسيوية في أول حدث كروي كبير تستضيفه قطر منذ تنظيم المونديال الذي توجت به الأرجنتين.

وقال الكواري إن حفل الافتتاح سيقام على ملعب لوسيل، الذي استضاف 10 مباريات في كأس العالم بينها النهائي، “لما يحمله من معان كبيرة لنا وإرث تاريخي”.

وتسعى قطر للدفاع عن اللقب الذي فازت به للمرة الأولى في النسخة الماضية بتغلبها 3-1 على اليابان في النهائي.

بطاقة هيّا أحد سبل الدخول إلى قطر خلال كأس آسيا

من جانبه أكد عبدالعزيز المولوي رئيس قطاع التسويق والاتصال والترويج السياحي في قطر للسياحة، أن قطر حققت نجاحات كبيرة خلال كأس العالم عندما رحبت بكل الجماهير التي زارت الدولة، حيث تم ربط الدوحة بأكثر من 150 وجهة عالمية من خلال مطار حمد الدولي.

وقال “ستكون قطر على أهبة الاستعداد لاستقبال الجماهير، وستكون هناك العديد من الفعاليات والمهرجانات والمعارض المختلفة.. خلال العام الماضي 2022 افتتاح أكثر من 50 فندقاً ومنتجعاً سياحياً، كما سيتم افتتاح المزيد أيضاً خلال الفترة المقبلة من أجل تأمين خيارات متعددة للجماهير التي ستزور قطر لحضور المباريات”.

وأشار إلى أن بطاقة “هيّا” ستكون واحدة من سبل دخول البلاد، لكنها لا ترتبط بعملية شراء التذاكر، لافتاً إلى أن هناك 95 جنسية ستحصل على تأشيرة دخول قطر عند الوصول، فيما سيتقدم البقية بطلب الحصول على التأشيرة مسبقاً.

خيارات سكن متعددة للجماهير خلال كأس آسيا

ولفت إلى أن خيارات السكن ستكون واسعة من خلال حزمة عروض ستقدمها قطر للسياحة واللجنة المنظمة المحلية بالتنسيق مع اتحادات المنتخبات المشاركة وكذلك بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحول وجود مهرجان جماهيري ثابت في مكان محدد كما حصل في كأس العالم .. قال المولوي : مهرجان الفيفا للجماهير كان أحد متطلبات الاتحاد الدولي خلال المونديال، وبالتالي لن يكون هناك مهرجان ثابت، وستكون الفرصة متاحة لتفعيل كافة المناطق السياحية المختلفة في دولة قطر لتكون أماكن تجمع للجماهير، وعلى سبيل المثال لم يكن سوق واقف أحد الأماكن التي شهدت مهرجانا ثابتا، لكن كان الأكثر زخما على مستوى تواجد الجماهير خصوصا خارج مواعيد إقامة المباريات.

وبيّن أن العمل جار على قدم وساق من أجل أن نقدم تجربة سياحية مثالية للجماهير التي ستزور البلاد خلال كأس آسيا، وترك انطباع رائع عن الدولة كما حصل في كأس العالم، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا.