انطلاق عروض رويال رامبل 2023 والفائز يشارك في مهرجان ريسلمانيا

يعتبر رويال رامبل 2023 WWE Royal Rumble من العروض المثيرة والممتعة التي يعشقها الكثيرين من محبي المصارعة حول العالم وذلك نظراً لتميزها الذي تنفرد به خلال كل موسم إذ يشمل العرض عدد هائل من المصارعين المشهورين على مستوى العالم مما يجعل البطولة أكثر جمالاً وإثارة ومن يفوز في المسابقة يشارك في مهرجان ريسلمانيا 2023 (Wrestlemania).

ويشارك في رويال رامبل 2023 نحو 30 مصارعاً معروفاً من كافة أنحاء العالم، ومن يفوز رسمياً يشترك في مهرجان راسلمينيا 39 الذي من المتوقع انطلاقه في أبريل/نيسان المقبل.

وانطلقت أولى نزالات رويال رامبل فجر اليوم الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2023، عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة فجراً بتوقيت أبوظبي.

البث المباشر لرويال رامبل 2023

يمكن متابعة البث المباشر لرويال رامبل 2023 من خلال تطبيق شاهد بشكل حصري على الهواء مباشرة، ويتيح تطبيق شاهد إمكانية متابعة النزالات المرتقبة من خلال التعليق الصوتي باللغة العربية.

نزالات رويال رامبل 2023

يلتقي رومان رينز مع نظيره كيفين أوينز على لقب WWE في الحدث الضخم والمرتقب في رويال رامبل.

ويلعب براي وايت ضد إل إي نايت في نزال ماونتن ديو بيتش بلاك، بينما تدافع بيانكا بلير عن لقب راو للسيدات أمام أليكسا بليس.

ويشارك العديد من النجوم والأساطير في نزال رويال رامبل الرئيسي، منهم بروك ليسنر وبوبي لاشلي وذا ميز على صعيد منافسات الرجال.

ويضمن الفائز بنزال رويال رامبل مكانا في الحدث الرسمي بـ “ريسلمانيا 39″، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.