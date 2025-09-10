انطلاق سيريدو 2025 في جدة، منصة عقارية ترسم مستقبل الاستثمار بالسعودية

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت جدة أمس انطلاق سيريدو 2025، منصة استراتيجية لتلاقي جهات حكومية مع مطورون عقاريون وبنوك وشركات تمويل وخبراء استثمار لمواكبة النمو المتسارع للسوق العقاري السعودي، ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، عبر تعزيز المعرفة، تفعيل الشراكات، وطرح حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة. وتتواصل اليوم فعاليات معرض “سيريدو 2025” العقاري بجدة، ليشكل محطة بارزة لقطاع العقار السعودي في مساره نحو نمو غير مسبوق. وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان عبد الرحمن الطويل، خلال الافتتاح، أن حجم التمويل العقاري مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيعزز الطلب ويرسخ استقرار السوق. ويهدف المعرض في نسخته الجديدة إلى بناء منظومة متماسكة من المعرفة والخبرة، عبر ورش عمل وندوات متخصصة تركز على أحدث الابتكارات والتحولات الرقمية، إضافة إلى تفعيل الشراكات المحلية والدولية التي تعزز استدامة القطاع ورفع كفاءته. كما يجمع “سيريدو 2025” نخبة من أبرز المستثمرين والمطورين والممولين تحت سقف واحد، في منصة تلائم طموحات رؤية المملكة 2030، من خلال دعم برامج التملك السكني، وتحفيز المعروض العقاري، وفتح آفاق أوسع للاستثمار النوعي في واحدة من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

محاور أساسية في المعرض

• توقعات بارتفاع حجم التمويل العقاري قريبًا، ما يعزز الطلب واستقرار السوق.

• يقدم المعرض ورش وندوات للتطوير العقاري والتحول الرقمي وأفضل الممارسات العالمية. • مشاركة كبرى شركات التطوير العقاري والبنوك لعرض مشاريع جديدة وحلول تمويلية.

• يدعم المعرض برامج التملك السكني وزيادة المعروض العقاري واستقطاب استثمارات نوعية.

• يعد منصة متكاملة لتبادل الخبرات وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع.

