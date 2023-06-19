انطلاق رحلات الحج البري من مصر إلى الأراضي المقدسة بعد توقف 4 سنوات

انطلقت رحلات الحج السياحي البري المتوجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضه الحج مؤخرا و استقبلت أعضاء البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بكل من ميناء نويبع البحري المصري وميناء العقبة البحري الأردني وكذلك منفذ حالة عمار البري بالمملكة العربية السعودية حجاج هذه الرحلات فور وصولهم.

فيديو | انطلاق رحلات الحج البري من مصر إلى الأراضي المقدسة#الإخبارية pic.twitter.com/AW3ojk2rV9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2023

ومن جانبها، أوضحت السيدة سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأن هناك لجان من الوزارة تم دفعها بجميع الموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية بهدف استقبال حجاج السياحة المصريين والمتابعة المستمرة لهم والاطمئنان عليهم من خلال التواجد بخط سير رحلة الحج البرى بدءاً من ميناء نوبيع البحري مروراً بكل من منافذ موانيء كل من العقبة الأردني وحالة عمار البري وصولاً بمكة المكرمة و المدينة المنورة.

وأكدت أن جميع اللجان تعمل على مدار اليوم وتقوم بالتنسيق والتواصل مع كافة الجهات المعنية في مصر والسعودية، وذلك حرصاً على تقديم كافة التسهيلات للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم وتذليل أي مشكلات أو عقبات أو صعوبات قد تواجههم وضمان وصولهم بسلامه الله للأراضي السعودية.

فيديو | على جدار أمَّ الحجيج الكعبة المشرفة سيل من دموع الحجاج ورسائل بين العبد وربه هكذا رصدت عدسة #الإخبارية شوق العبَّاد لبيت الله#بسلام_آمنين pic.twitter.com/TLwL9WX9Gk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2023

وأوضحت الأستاذة سامية سامي أن هذا العام قد شهد عودة تنظيم رحلات الحج البرى بعد توقفه منذ عام 2019 بسبب أزمة فيروس كورونا، وأنه تم تخفيف القيود المفروضة على الحج البرى من قبل وزارة الصحة السعودية، بالإضافة إلى الضوابط الاحترازية التي تم اتخاذها من الجانب المصري لضمان سلامة الحجاج.