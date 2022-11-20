انطلاق حافلات نقل مشجعي منتخبات كأس العالم من منفذ سلوى

انطلقت حافلات النقل الترددي لمشجعي كرة القدم من منفذ سلوى الحدودي إلى منفذ أبو سمرة، تحمل عددا من الجماهير الرياضية من مختلف الدول، وسط إجراءات تنظيمية واسعة من الهيئة العامة للنقل، والجهات المعنية بحسب وكالة الأنباء السعودية.

أسطول الحافلات

تشهد المنطقة المخصصة للنقل أسطولاً من الحافلات تضم 55 حافلة.

تنقل كل حافلة 49 راكباً، وتتوفر منطقة مخصصة لمواقف السيارات في المنفذ

وفرت الهيئة جميع الخدمات التي تسهل نقل المسافرين إلى قطر لمشاهدة مباريات المونديال.

يشترط لاستخدام حافلات النقل الترددي في منفذ سلوى الحجز المسبق عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الخدمات.

#حاضرين | تأكد من حجزك لحافلات النقل الترددي من منفذ سلوى إلى أبو سمرة، والحضور قبل موعد بدء المباراة بـ 5 ساعات.#الهيئة_العامة_للنقل pic.twitter.com/uGeILPzJzX — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) November 19, 2022

ضو الوطن ??



مرحباً بكم في دوحة الجميع #قطر2022 pic.twitter.com/LdgjA9D0XA — Road to 2022 (@roadto2022) November 19, 2022

السفر برا من الإمارات

يمكن للجمهور الوصول إلى قطر من الإمارات العربية المتحدة بالسيارة إذا كان بحوزتهم جميع الوثائق وتشمل هذه بطاقة (هَيّا) وتأشيرات الدخول والتأمين وتصاريح القيادة اللازمة لكل من قطر والسعودية. تبلغ مسافة طريق الرحلة حوالي 550 كيلومترًا وتستغرق ما بين خمس إلى ست ساعات من أبو ظبي أو ست إلى سبع ساعات من دبي اعتمادًا على مراقبة الحدود. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب من المسافرين الوقوف على الجانب السعودي من حدود أبو سمرة البرية ثم ركوب حافلة التنقل المجانية B811 إلى محطة مترو المسيلة في وسط الدوحة. يجب حجز مقاعد حافلات B811 مسبقًا ويحتاج الركاب إلى توفير وقت وصول تقديري. يمكن القيام بذلك على تطبيق هَيّا إلى قطر (Hayya to Qatar 2022).