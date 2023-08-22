سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

انطلاق بريكس، وبوتين يؤكد “التخلي عن الدولار في المعاملات الدولية لارجعة عنه”

سامر باطر by سامر باطر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عملية التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية مستمرة. وذكر بوتين عبر الفيديو في قمة مجموعة “بريكس” التي تستضيفها جنوب أفريقيا في مدينة جوهانسبرغ، أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف.

وأوضح أن مجموعة “بريكس” تتجاوز مجموعة السبع من حيث القدرة الشرائية، مضيفا: “الوضع الاقتصادي العالمي تضرر كثيرا بسبب العقوبات الغربية الأحادية”.

وتضم المجموعة كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40% من سكان العالم.

عملة بريكس لو أطلقت يوم 22 أغسطس لن تزيح الدولار الأمريكي بل ستدعمه
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...