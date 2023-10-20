انطلاق انتخابات الزمالك.. من هم المرشحون وماذا ننتظر؟

انطلقت انتخابات الزمالك 2023، وسط توتر وترقب عشاق النادي المصري لنتائجها التي ستحدد إلى أي اتجاه يسير الفريق في الفترة المقبلة.

وبعد ما يقارب الربع قرن، يغيب مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق عن انتخابات الزمالك تنفيذا لحكم قضائي بعزله من منصبه، وتبعاه نجليه أحمد وأمير.

في التقرير التالي سنتعرف على قوائم المرشحين الذين يتنافسون على المقاعد المختلفة في المجلس الجديد، من سيكون الرئيس القادم؟ وما هي الوجوه البارزة المرشحة للنائب؟ تابعوا معنا لمعرفة كل التفاصيل.

لقاء خاص مع المستشار مجدي حيدر عضو اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك#انتخابات_نادي_الزمالك_2023 pic.twitter.com/yrixnNm3jZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023

موعد انتخابات نادي الزمالك 2023

تشهد مصر انتخابات الزمالك التي انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، ويتم فتح باب التسجيل في قائمة حضور الاجتماع العام للجمعية.

وتبدأ عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.

وعند دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت في انتخابات الزمالك، يجب عليهم إثبات هويتهم بواسطة بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح أو جواز السفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

المرشحون لانتخابات نادي الزمالك 2023

أعلنت اللجنة المسؤولة عن إدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، عن القائمة الرسمية والنهائية للمرشحين في الانتخابات المقررة غدًا الجمعة في أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وجاءت قوائم المرشحين في انتخابات الزمالك كالآتي:

المرشحون لمنصب الرئيس

حسين لبيب.

عمر هريدي.

فاروق جعفر.

ماجد الحنبلي.

ميرفت سيد أحمد.

المرشحون لمنصب نائب الرئيس

هاني العتال.

أحمد محمد عبدالغني.

هشام نصر.

المرشحون لمنصب أمين الصندوق

حسام المندوه.

عبدالمجيد سليم.

كريم عادل عبيد.

خالد لطيف.

محمد قدري.

محمد الماوي.

المرشحون من الأعضاء فوق السن

أحمد عبادة

أحمد سليمان

أحمد عفيفي

أحمد فودة نصير

الحسيني سمير

أشرف إمام

السيد متولى

حاتم السيد

حسام مندور

حسين السيد

حمدية كمال

رجب رواش

رفعت شبل

سامح سونى

سماح سعيد

سيف الإسلام محمد

شريف إسلام

شيرين الفقي

طارق العقرب

عبدالله جورج

علاء مقلد

عمرو أدهم

ماهر محمد

مجدى صادق

محمد رشاد المدهون

محمد رشاد حسن

محمد طارق

محمود نور الدين

مروة الرفاعي

مصطفى عبدالخالق

نجلاء خليفة

نجلاء الناجي

هاني شكري

هاني عيد

هاني بيرزي

هشام محمد

هشام يكن

كيفية الانتخاب بطريقة صحيحة ? وتحذيرات يجب الانتباه لها منعا لبطلان الصوت ❌#انتخابات_نادي_الزمالك_2023 pic.twitter.com/3ykCEzHfV7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023

المرشحون من الأعضاء تحت السن

أحمد خالد حسانين

أحمد النمس

أحمد هاني زادة

إيهاب عاشور

آية هشام

خالد الزيات

رامي نصوحي

علي العاطفي

محمد الصادق

محمد عودة

محمد بحبح

نيرة الأحمر

هشام نصر

ياسمين الشريف

من يحق لهم التصويت في انتخابات الزمالك؟

أعلنت اللجنة الثلاثية في النادي عن الأشخاص المخولين بالتصويت في الجمعية العمومية والانتخابات، بالإضافة إلى تفاصيل الحضور ومواعيد فتح وإغلاق باب التسجيل، وغيرها من أمور الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية.

كشفت سلطات نادي الزمالك عن الأشخاص المسموح لهم بالتصويت في الجمعية العمومية، وهؤلاء الأعضاء هم الذين قضوا عامًا كحد أدنى في عضويتهم النشطة، بالإضافة إلى ضرورة حضور العضو شخصيًا للجمعية العمومية دون الجواز للتوكيل الحضور أو التصويت عنه.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم السماح للأعضاء بدخول المقر الانتخابي بملعب عبداللطيف أبورجيلة من خلال ثلاث بوابات، تقع هذه البوابات بجوار بوابات النادي التي تطل على شارع محمود بدر الدين وشارع ٢٦ يوليو وبجانب مسجد الحامدية الشاذلية، ومن أجل تفادي التزاحم، سوف يتم السماح بالخروج من البوابتين التي تطل على بوابات مختلفة للنادي.

من المرشحين للفوز في انتخابات الزمالك؟

بحسب متابعون للوضع داخل الزمالك، فإن قائمة حسين لبيب تشهد حظوظا كبيرة للفوز في الانتخابات، فيما سيدو الصراع على منصب النائب كبيرا.

وتضم القائمة الموحدة التي تلقى دعما من غالبية الأعضاء والجماهير أيضا، كلا من:

حسين لبيب: رئيس مجلس إدارة.

هشام نصر: نائب رئيس مجلس إدارة.

حسام المندوه: أمين صندوق

الأعضاء فوق السن: أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق.

الأعضاء تحت السن: رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر.

ورغم استبعاد حسام المندوه لكن قرارا في اللحظات الأخيرة سمح بدخوله المعترك الانتخابي والتصويت على انتخابه أمينا للصندوق.

ورغم جماهيرية هشام نصر المرشح على منصب النائب، إلا أن هاني العتال يملك فرصا كبيرة أيضا، وهو الذي قرر الترشح ضمن قائمة فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.